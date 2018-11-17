У «Суперновій» продають квартири з просторою кухнею та вітальнею: дизайн. ФОТО*
Сьогодні, 14:50
У четвертому та п’ятому будинках житлового комплексу «Супернова» від Будівельної компанії «Інвестор» продають двокімнатні квартири, площею 68 квадратних метрів.
Про це повідомляє видання "Перший".
Особливість цих квартир у просторій вітальні та кухні. Так, площа кухні тут – 18 квадратних метрів. Місця вистачить не лише для комфортного приготування їжі, а й для великого обіднього столу, за яким може зібратись уся родина.
Площа вітальні – 19,6 квадратних метрів. Тут також знайдеться місце для численних гостей.
Мінімальна вартість квадратного метра – 13 000 гривень. Ціна залежить від поверху, на якому знаходиться квартира.
Зауважимо, стара ціна актуальна лише до 10 березня. Далі вартість зросте.
Що ще є у квартирі
Площа спальні – 13 квадратних метрів. Ванна і туалет розділені. Площа ванної кімнати – 4,7 квадратних метрів, туалету – 2 квадратні метри.
У квартирах житлового комплексу «Супернова» – автономне опалення. Тут буде встановлений двоконтурний газовий котел та радіатори. Кожен власник квартири зможе регулювати подачу теплоносія та температуру повітря у квартирі. У кухні, ванній та в туалеті – підлога з підігрівом.
Для економії тепла в квартирах встановлять енероощадні вікна.
Що є біля будинку
ЖК «Супернова» розташований у районі вулиць Львівської та Потебні. Поруч – ботанічний сад та річка Стир. З вікон відкривається краєвид на Старе місто та замок.
Територія викладена бруківкою та освітлена, для кожної квартири передбачене паркомісце. Невдовзі тут облаштують власний дитячий майданчик. Також у планах – мінімаркет, аптека, пральня, салон краси, кафе, спортзал.
У цьому мікрорайоні хороше транспортне сполучення. Громадським транспортом дістатись до центру міста можна за 10 хвилин.
Як оглянути квартиру?
Щоб оглянути житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Про це повідомляє видання "Перший".
Особливість цих квартир у просторій вітальні та кухні. Так, площа кухні тут – 18 квадратних метрів. Місця вистачить не лише для комфортного приготування їжі, а й для великого обіднього столу, за яким може зібратись уся родина.
Площа вітальні – 19,6 квадратних метрів. Тут також знайдеться місце для численних гостей.
Мінімальна вартість квадратного метра – 13 000 гривень. Ціна залежить від поверху, на якому знаходиться квартира.
Зауважимо, стара ціна актуальна лише до 10 березня. Далі вартість зросте.
Що ще є у квартирі
Площа спальні – 13 квадратних метрів. Ванна і туалет розділені. Площа ванної кімнати – 4,7 квадратних метрів, туалету – 2 квадратні метри.
У квартирах житлового комплексу «Супернова» – автономне опалення. Тут буде встановлений двоконтурний газовий котел та радіатори. Кожен власник квартири зможе регулювати подачу теплоносія та температуру повітря у квартирі. У кухні, ванній та в туалеті – підлога з підігрівом.
Для економії тепла в квартирах встановлять енероощадні вікна.
Що є біля будинку
ЖК «Супернова» розташований у районі вулиць Львівської та Потебні. Поруч – ботанічний сад та річка Стир. З вікон відкривається краєвид на Старе місто та замок.
Територія викладена бруківкою та освітлена, для кожної квартири передбачене паркомісце. Невдовзі тут облаштують власний дитячий майданчик. Також у планах – мінімаркет, аптека, пральня, салон краси, кафе, спортзал.
У цьому мікрорайоні хороше транспортне сполучення. Громадським транспортом дістатись до центру міста можна за 10 хвилин.
Як оглянути квартиру?
Щоб оглянути житло від будівельної компанії «Інвестор», звертайтесь у відділ продажів за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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