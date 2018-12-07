Субсидії будуть видавати грошима: де і коли можна забрати

З 12 березня громадяни непенсійного віку, яким призначили субсидію, зможуть отримати її у готівковій формі через платіжну систему “Швидка копійка” у відділенні Ощадбанку.Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.Зазначається, що для отримання субсидії у грошовій формі потрібно буде прийти до “Ощадбанку” з паспортом та ідентифікаційним кодом. Водночас напередодні отримання субсидії, громадянам повинен прийти лист з інформацією про розмір виплати, за які послуги ця виплата розрахована та як її отримати, повідомляють в уряді.Пенсіонери ж зможуть отримати субсидію одночасно з пенсією або на банківську картку, або у відділенні Укрпошти.“Це можливість для людей навчитись управляти послугами і своїм споживанням, а також отримати “живі” кошти від держави на сплату комунальних послуг. Водночас зекономлені кошти, які залишаться після оплати комуналки, люди зможуть використати на свій розсуд”, — прокоментував перехід на монетизовану субсидію міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.