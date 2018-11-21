У волинянки «обчистили» будинок





Так, до поліції із заявою звернулась місцева мешканка міста. Жінка розповіла, що злодії "обчистили" будинок по вулиці Софії Ковалевської, - пише



Навідавшись до житла, в якому власниця не мешкає, виявила крадіжку речей: постільної білизни, тюнера, газового котла та бойлера для нагрівання води.



Злочинцям до будинку вдалося проникнути через пошкоджену віконну раму.



Сума нанесених збитків становить 9 тисяч гривень.

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