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У волинянки «обчистили» будинок

У волинянки «обчистили» будинок
У Володимирі-Волинському обікрали будинок у жінки.

Так, до поліції із заявою звернулась місцева мешканка міста. Жінка розповіла, що злодії "обчистили" будинок по вулиці Софії Ковалевської, - пише Володимир медіа.

Навідавшись до житла, в якому власниця не мешкає, виявила крадіжку речей: постільної білизни, тюнера, газового котла та бойлера для нагрівання води.

Злочинцям до будинку вдалося проникнути через пошкоджену віконну раму.

Сума нанесених збитків становить 9 тисяч гривень.

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Теги: крадіжка, будинок
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