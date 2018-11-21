У волинянки «обчистили» будинок
Сьогодні, 15:15
У Володимирі-Волинському обікрали будинок у жінки.
Так, до поліції із заявою звернулась місцева мешканка міста. Жінка розповіла, що злодії "обчистили" будинок по вулиці Софії Ковалевської, - пише Володимир медіа.
Навідавшись до житла, в якому власниця не мешкає, виявила крадіжку речей: постільної білизни, тюнера, газового котла та бойлера для нагрівання води.
Злочинцям до будинку вдалося проникнути через пошкоджену віконну раму.
Сума нанесених збитків становить 9 тисяч гривень.
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Так, до поліції із заявою звернулась місцева мешканка міста. Жінка розповіла, що злодії "обчистили" будинок по вулиці Софії Ковалевської, - пише Володимир медіа.
Навідавшись до житла, в якому власниця не мешкає, виявила крадіжку речей: постільної білизни, тюнера, газового котла та бойлера для нагрівання води.
Злочинцям до будинку вдалося проникнути через пошкоджену віконну раму.
Сума нанесених збитків становить 9 тисяч гривень.
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