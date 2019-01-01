Минулоріч у 300 волинянок виявили рак грудей. ВІДЕО





На вулиці Червоного Хреста в обласному центрі працював мобільний рентгенодіагностичний пункт онкодиспансеру. Лаборант Євген Приймак розповів: зробити мамографію прийшли більше трьох десятків жінок, - повідомляє



Лучанка Ольга робитиме мамографію вперше. Каже: її знайома хворіла раком грудей, тому сама вирішила перевіритися.



«Треба перевірятися, бо таке захворювання як «рак» з’їдає людину за лічені дні. Щоб не було цього захворювання, треба перевірятися», - каже вона.



«Наш пересувний мамограф буде проводити безплатно обстеження цих декілька днів, акція була запропонована благодійним фондом «Стопрак», вони нам допомагають, от наш пересуваний мамограф був зламаний. Понад 15 тисяч гривень обійшовся ремонт. От вони нам допомогли і запропонували провести таку благодійну акцію по Луцьку», - повідомив головний лікар обласного онкодиспансеру Юрій Малімон.



Обстеження у мобільному пункті триває близько десяти хвилин, - розповіла Олена Доліновська, жінка щойно зробила мамографію.



«Кожна жінка в міру своєї зайнятості, не має стільки часу, щоб прийти обстежитися, тому такі мобільні пункти, я вважаю, дуже зручні. Повз проходиш чи проїжджаєш, зайшла - перевірилися, зайняло декілька хвилин», - поділилася вона.



Юрій Малімон, головний лікар обласного онкодиспансеру каже, працюють лаборанти, вони фотографують жінок, всі дані переносяться на комп’ютери лікарів. Вони розшифровують, описують ці знімки, складають групи ризику, якщо є якісь зміни - обов’язково в подальшому викликають на дообстеження, якщо потрібно на лікування.



На мамографії перше обстеження проводять після 40 років. Як правило, молодшим жінкам роблять УЗД-обстеження. За словами лікаря, після 40-річного віку при відсутності скарг бажано раз на рік до мамолога приходити.



Зі слів Юрія Малімона, за минулий рік лікарі онкодиспансеру виявили рак молочної залози у майже трьохсот жінок.



«Тенденція в Україні до того, що занедбаність зростає, бо мамографів не вистачає. От в Луцьку, щоб охопити всіх жінок, мамограф мав би стояти в кожній поліклініці, в жіночій консультації. Вона допоможе виявити хворобу, передрак чи рак на ранніх стадіях, коли набагато більше шансів. Якщо ми говоримо про рак на ранніх стадіях - там понад 80% повного одужання. Якщо ми виявляємо патологію - проліковуємо, запобігаємо раку», - зазначив Малімон.



Сьогодні зробити мамографію до мобільного рентгенодіагностичного кабінету прийшли 36 жінок, - розповів рентгенолаборант Євген Приймак. Каже: завтра, 20 лютого, мобільний мамограф працюватиме на вулиці Червоного Хреста у Луцьку з 9-тої до 16-тої години.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку жінок безплатно обстежували на рак молочної залози.На вулиці Червоного Хреста в обласному центрі працював мобільний рентгенодіагностичний пункт онкодиспансеру. Лаборантрозповів: зробити мамографію прийшли більше трьох десятків жінок, - повідомляє Суспільне Волині Лучанкаробитиме мамографію вперше. Каже: її знайома хворіла раком грудей, тому сама вирішила перевіритися.«Треба перевірятися, бо таке захворювання як «рак» з’їдає людину за лічені дні. Щоб не було цього захворювання, треба перевірятися», - каже вона.«Наш пересувний мамограф буде проводити безплатно обстеження цих декілька днів, акція була запропонована благодійним фондом «Стопрак», вони нам допомагають, от наш пересуваний мамограф був зламаний. Понад 15 тисяч гривень обійшовся ремонт. От вони нам допомогли і запропонували провести таку благодійну акцію по Луцьку», - повідомив головний лікар обласного онкодиспансеруОбстеження у мобільному пункті триває близько десяти хвилин, - розповіла, жінка щойно зробила мамографію.«Кожна жінка в міру своєї зайнятості, не має стільки часу, щоб прийти обстежитися, тому такі мобільні пункти, я вважаю, дуже зручні. Повз проходиш чи проїжджаєш, зайшла - перевірилися, зайняло декілька хвилин», - поділилася вона.Юрій Малімон, головний лікар обласного онкодиспансеру каже, працюють лаборанти, вони фотографують жінок, всі дані переносяться на комп’ютери лікарів. Вони розшифровують, описують ці знімки, складають групи ризику, якщо є якісь зміни - обов’язково в подальшому викликають на дообстеження, якщо потрібно на лікування.На мамографії перше обстеження проводять після 40 років. Як правило, молодшим жінкам роблять УЗД-обстеження. За словами лікаря, після 40-річного віку при відсутності скарг бажано раз на рік до мамолога приходити.Зі слів Юрія Малімона, за минулий рік лікарі онкодиспансеру виявили рак молочної залози у майже трьохсот жінок.«Тенденція в Україні до того, що занедбаність зростає, бо мамографів не вистачає. От в Луцьку, щоб охопити всіх жінок, мамограф мав би стояти в кожній поліклініці, в жіночій консультації. Вона допоможе виявити хворобу, передрак чи рак на ранніх стадіях, коли набагато більше шансів. Якщо ми говоримо про рак на ранніх стадіях - там понад 80% повного одужання. Якщо ми виявляємо патологію - проліковуємо, запобігаємо раку», - зазначив Малімон.Сьогодні зробити мамографію до мобільного рентгенодіагностичного кабінету прийшли 36 жінок, - розповів рентгенолаборант Євген Приймак. Каже: завтра, 20 лютого, мобільний мамограф працюватиме на вулиці Червоного Хреста у Луцьку з 9-тої до 16-тої години.

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