Юні волиняни – призери престижних змагань з вільної боротьби
Сьогодні, 18:45
16-19 лютого у Києві відбувся другий етап Всеукраїнських ігор з єдиноборств серед школярів 2004-2006 р.н. з вільної боротьби «Combat Games».
На цих змаганнях достойні результати показали й ковельчани, - повідомили на сайті ковельської мерії.
За підсумками Олександр Кадіра посів третє місце у ваговій категорії до 62 кг., а Ірина Борисюк завоювала “брозу” серед учасників до 58 кг.
Саме вони візьмуть участь у фінальній частині цих змагань, які відбудуться 27-28 лютого у Києві в Палаці спорту.
Готували спортсменів до змагань тренери Олег Стус, Ігор Падошик та Олександр Мілехін.
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На цих змаганнях достойні результати показали й ковельчани, - повідомили на сайті ковельської мерії.
За підсумками Олександр Кадіра посів третє місце у ваговій категорії до 62 кг., а Ірина Борисюк завоювала “брозу” серед учасників до 58 кг.
Саме вони візьмуть участь у фінальній частині цих змагань, які відбудуться 27-28 лютого у Києві в Палаці спорту.
Готували спортсменів до змагань тренери Олег Стус, Ігор Падошик та Олександр Мілехін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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