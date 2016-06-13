Юні волиняни – призери престижних змагань з вільної боротьби





На цих змаганнях достойні результати показали й ковельчани, - повідомили на сайті ковельської мерії.



За підсумками Олександр Кадіра посів третє місце у ваговій категорії до 62 кг., а Ірина Борисюк завоювала “брозу” серед учасників до 58 кг.



Саме вони візьмуть участь у фінальній частині цих змагань, які відбудуться 27-28 лютого у Києві в Палаці спорту.



Готували спортсменів до змагань тренери Олег Стус, Ігор Падошик та Олександр Мілехін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-19 лютого у Києві відбувся другий етап Всеукраїнських ігор з єдиноборств серед школярів 2004-2006 р.н. з вільної боротьби «Combat Games».На цих змаганнях достойні результати показали й ковельчани, - повідомили на сайті ковельської мерії.За підсумкамипосів третє місце у ваговій категорії до 62 кг., а Ірина Борисюк завоювала “брозу” серед учасників до 58 кг.Саме вони візьмуть участь у фінальній частині цих змагань, які відбудуться 27-28 лютого у Києві в Палаці спорту.Готували спортсменів до змагань тренерита

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