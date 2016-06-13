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Юні волиняни – призери престижних змагань з вільної боротьби

Юні волиняни – призери престижних змагань з вільної боротьби
16-19 лютого у Києві відбувся другий етап Всеукраїнських ігор з єдиноборств серед школярів 2004-2006 р.н. з вільної боротьби «Combat Games».

На цих змаганнях достойні результати показали й ковельчани, - повідомили на сайті ковельської мерії.

За підсумками Олександр Кадіра посів третє місце у ваговій категорії до 62 кг., а Ірина Борисюк завоювала “брозу” серед учасників до 58 кг.

Саме вони візьмуть участь у фінальній частині цих змагань, які відбудуться 27-28 лютого у Києві в Палаці спорту.

Готували спортсменів до змагань тренери Олег Стус, Ігор Падошик та Олександр Мілехін.

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Теги: спорт, Волинь, діти
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