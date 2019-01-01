Волинь – у ТОП-5 областей, де оформили найбільше «євроблях»

З початку дії пільгового періоду для розмитнення авто митниці ДФС оформили майже 195,2 тис. транспортних засобів.За них власники сплатили понад 12 млрд грн платежів. Про це повідомив під час прес-брифінгу в Кабінеті Міністрів України в.о. заступника Голови ДФС, - повідомили прес-служба ДФС України.Із загальної кількості оформлених автомобілів 124 тис. – це авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх оформлення сплачено понад 7,6 млрд гривень.Із цієї кількості 106,7 тис. – це ті автомобілі, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили понад 907 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.Нагадаємо, що всі надходження від розмитнення автомобілів на «єврономерах» спрямовуються до Пенсійного фонду України та будуть використані на соціальні та пенсійні виплати.Пільгова ставка акцизного податку при ввезенні автомобілів діятиме до 22 лютого 2019 року (включно). З 23 лютого набуває чинності загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку.«22 лютого всі митниці ДФС будуть працювати до 24:00. Тобто всі декларації, які громадяни встигнуть подати до 24 години 22 лютого будуть відпрацьовані та оформлені в межах пільгової ставки за умови, якщо по них не буде відмов митниці або вони не будуть відізвані самими громадянами», - наголосив в.о. заступника Голови ДФС Віктор Кривіцький.Крім того, до 23 травня ще діятимуть лібералізовані норми щодо адміністративної відповідальності для власників автівок. Після цієї дати і при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн. або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.Віктор Кривіцький наголосив, що наразі ДФС фіксує сталу тенденцію до зростання кількості оформлених транспортних засобів. Так, якщо за перші 30 діб дії пільгового періоду було оформлено 10 тис. авто, наступні 10 тис. автомобілів вже було оформлено за 10 діб. Зараз, наприклад, лише 19 лютого було розмитнено 9028 автомобілів. У той же час у 2018 році до початку дії пільгового періоду було оформлено всього 75 тис. автомобілів.Топ-п’ятірка митниць, які оформили найбільшу кількість транспортних засобів на «єврономерах» за період з 25.11.2018 по 19.02.2019:- Київська міська митниця – 20 866 шт.;- Волинська митниця – 14 652 шт.;- Закарпатська митниця – 10 867 шт.;- Львівська митниця – 10 198 шт.;- Чернівецька митниця – 9 995 шт.