У волинянина під час обшуку знайшли нелегальний бурштин. ФОТО
Сьогодні, 16:16
У мешканця села Цміни на Маневиччині вилучили незаконно видобутий бурштин.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – бурштину (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240 КК України), під процесуальним керівництвом прокурорів Маневицької місцевої прокуратури, працівники Маневицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області у ході обшуку в оселі мешканця села Цміни вилучили близько 1,5 кг обробленого і необробленого "сонячного" каміння.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішується питання щодо призначення експертиз та накладення арешту на вилучені цінності.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – бурштину (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240 КК України), під процесуальним керівництвом прокурорів Маневицької місцевої прокуратури, працівники Маневицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області у ході обшуку в оселі мешканця села Цміни вилучили близько 1,5 кг обробленого і необробленого "сонячного" каміння.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішується питання щодо призначення експертиз та накладення арешту на вилучені цінності.
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