У волинянина під час обшуку знайшли нелегальний бурштин. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.



У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – бурштину (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240 КК України), під процесуальним керівництвом прокурорів Маневицької місцевої прокуратури, працівники Маневицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області у ході обшуку в оселі мешканця села Цміни вилучили близько 1,5 кг обробленого і необробленого "сонячного" каміння.



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішується питання щодо призначення експертиз та накладення арешту на вилучені цінності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканця села Цміни на Маневиччині вилучили незаконно видобутий бурштин.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – бурштину (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240 КК України), під процесуальним керівництвом прокурорів Маневицької місцевої прокуратури, працівники Маневицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області у ході обшуку в оселі мешканця села Цміни вилучили близько 1,5 кг обробленого і необробленого "сонячного" каміння.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішується питання щодо призначення експертиз та накладення арешту на вилучені цінності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію