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У волинянина під час обшуку знайшли нелегальний бурштин. ФОТО

У волинянина під час обшуку знайшли нелегальний бурштин. ФОТО
У мешканця села Цміни на Маневиччині вилучили незаконно видобутий бурштин.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – бурштину (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240 КК України), під процесуальним керівництвом прокурорів Маневицької місцевої прокуратури, працівники Маневицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області у ході обшуку в оселі мешканця села Цміни вилучили близько 1,5 кг обробленого і необробленого "сонячного" каміння.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішується питання щодо призначення експертиз та накладення арешту на вилучені цінності.

У волинянина під час обшуку знайшли нелегальний бурштин. ФОТО
У волинянина під час обшуку знайшли нелегальний бурштин. ФОТО
У волинянина під час обшуку знайшли нелегальний бурштин. ФОТО
У волинянина під час обшуку знайшли нелегальний бурштин. ФОТО

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Теги: бурштин, прокуратура, кримінал
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