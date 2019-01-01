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У Луцьку – пожежа біля будинку Голованя. ФОТО

У Луцьку – пожежа біля будинку Голованя. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 21 лютого, невідомі особи підпалити суху траву неподалік річки Стир.

Про це повідомляють луцькі муніципали.

Вогонь охопив берегову лінію неподалік так званого "будинку з химерами", дому відомого скульптора Миколи Голованя.

Багаття помітили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Станом на 16.20 на місці пожежі працюють рятувальники.

У Луцьку – пожежа біля будинку Голованя. ФОТО
У Луцьку – пожежа біля будинку Голованя. ФОТО
У Луцьку – пожежа біля будинку Голованя. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк, Микола Головань
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це місцеві, що живуть там, вони там взагалі смітник розвели
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