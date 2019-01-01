У Луцьку – пожежа біля будинку Голованя. ФОТО
Сьогодні, 16:21
У Луцьку сьогодні, 21 лютого, невідомі особи підпалити суху траву неподалік річки Стир.
Про це повідомляють луцькі муніципали.
Вогонь охопив берегову лінію неподалік так званого "будинку з химерами", дому відомого скульптора Миколи Голованя.
Багаття помітили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Станом на 16.20 на місці пожежі працюють рятувальники.
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Про це повідомляють луцькі муніципали.
Вогонь охопив берегову лінію неподалік так званого "будинку з химерами", дому відомого скульптора Миколи Голованя.
Багаття помітили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Станом на 16.20 на місці пожежі працюють рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це місцеві, що живуть там, вони там взагалі смітник розвели
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