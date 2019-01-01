На Волині померла довгожителька – 105-річна жінка

Федора Грабовець із села Нова Воля Старовижівського району.



Про це повідомляє Лариса Шерема у facebook, - пише Волинь24.



"Догоріла життєва свічка найстарішої довгожительки Старовижівського району, жительки села Нова Воля Грабовець Федори Марківни, котра в листопаді 2018 року святкувала своє 105-річчя. Нехай їй земля буде пухом Царство небесне. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, що 28 листопада

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