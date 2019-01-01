На Волині померла довгожителька – 105-річна жінка
Сьогодні, 19:06
Померла 105-річна Федора Грабовець із села Нова Воля Старовижівського району.
Про це повідомляє Лариса Шерема у facebook, - пише Волинь24.
"Догоріла життєва свічка найстарішої довгожительки Старовижівського району, жительки села Нова Воля Грабовець Федори Марківни, котра в листопаді 2018 року святкувала своє 105-річчя. Нехай їй земля буде пухом Царство небесне. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що 28 листопада жінка святкувала 105-річний ювілей.
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Про це повідомляє Лариса Шерема у facebook, - пише Волинь24.
"Догоріла життєва свічка найстарішої довгожительки Старовижівського району, жительки села Нова Воля Грабовець Федори Марківни, котра в листопаді 2018 року святкувала своє 105-річчя. Нехай їй земля буде пухом Царство небесне. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що 28 листопада жінка святкувала 105-річний ювілей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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