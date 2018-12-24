На Тернопільщині скажений вовк покусав чоловіка і 18 собак. ВІДЕО
Сьогодні, 16:46
За дві години хвора на сказ вовчиця в Тернопільській області покусала 18 собак з двох сіл і напала на чоловіка.
Зазначено, що вовки в Теребовлянському районі з'явилися в лісах, де їх ніколи не бачили, - йдеться в сюжеті ICTV.
Другий рік поспіль зграї сіроманців господарюють у кількох районах і біда в тому, що на подвір’я заходять тварини, хворі на сказ.
Вовків у довколишніх лісах досі не бувало, кажуть мисливці. Проте відстежити диких тварин важко через відлигу.
Масову облаву робити не можна. Для цього управління мисливства та екології, на основі ветеринарного висновку, має оголосити територію небезпечною. Наразі визнавати, що тутешніми лісами бродять скажені дикі тварини не поспішають.
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Зазначено, що вовки в Теребовлянському районі з'явилися в лісах, де їх ніколи не бачили, - йдеться в сюжеті ICTV.
Другий рік поспіль зграї сіроманців господарюють у кількох районах і біда в тому, що на подвір’я заходять тварини, хворі на сказ.
Вовків у довколишніх лісах досі не бувало, кажуть мисливці. Проте відстежити диких тварин важко через відлигу.
Масову облаву робити не можна. Для цього управління мисливства та екології, на основі ветеринарного висновку, має оголосити територію небезпечною. Наразі визнавати, що тутешніми лісами бродять скажені дикі тварини не поспішають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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