«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 18:14
У "Смугастому носорозі", який знаходиться у розважальному центрі "Промінь" – дві точки продажу різноманітних товарів у майстерні краси та в арт-студії.
Там ви зможеш знайти:
- ручки із підсвіткою;
- блискучі блокноти;
- пенали;
- карманні дзеркальця з неймовірним дизайном;
- дитяча косметика;
- косметика від бренду DAVINES, та багато-багато іншого;
Контактний номер тел.:+380 (66) 755 07 57
Тож, усіх запрошують відвідати РЦ «Промінь», який знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 2.
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Там ви зможеш знайти:
- ручки із підсвіткою;
- блискучі блокноти;
- пенали;
- карманні дзеркальця з неймовірним дизайном;
- дитяча косметика;
- косметика від бренду DAVINES, та багато-багато іншого;
Контактний номер тел.:+380 (66) 755 07 57
Тож, усіх запрошують відвідати РЦ «Промінь», який знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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