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«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*

«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*
У "Смугастому носорозі", який знаходиться у розважальному центрі "Промінь" – дві точки продажу різноманітних товарів у майстерні краси та в арт-студії.


Там ви зможеш знайти:

- ручки із підсвіткою;
- блискучі блокноти;
- пенали;
- карманні дзеркальця з неймовірним дизайном;
- дитяча косметика;
- косметика від бренду DAVINES, та багато-багато іншого;

Контактний номер тел.:+380 (66) 755 07 57

Тож, усіх запрошують відвідати РЦ «Промінь», який знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 2.

«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*
«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*
«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*
«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*

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Теги: Промінь
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