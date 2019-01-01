«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*







Там ви зможеш знайти:



- ручки із підсвіткою;

- блискучі блокноти;

- пенали;

- карманні дзеркальця з неймовірним дизайном;

- дитяча косметика;

- косметика від бренду DAVINES, та багато-багато іншого;



Контактний номер тел.:+380 (66) 755 07 57



Тож, усіх запрошують відвідати РЦ «Промінь», який знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 2.





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