У «Промені» відбудеться «Жіночий квартал»*
Сьогодні, 20:11
У РЦ «Промінь» 21 березня о 19:00 відбудеться виступ нового телевізійного шоу «Жіночий квартал».
Гумористичний проект виробництва студії Квартал 95 – «Жіночий квартал», учасницями якого стали 14 дівчат.
Це шоу сповнене яскравими танцювальними і вокальними номерами, гумористичними сценками та дотепними жартами, які допоможуть жінкам із легкістю подивитися на актуальні події у житті. На сцені «Жіночого кварталу» жартуватимуть про кохання, заміжжя, побутові та сімейні теми, а також про зірок шоу-бізнесу.
Квитки на концерт можна придбати за посиланням:
https://lutsk.karabas.com/ua/zhenskij-kvartal-4
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Гумористичний проект виробництва студії Квартал 95 – «Жіночий квартал», учасницями якого стали 14 дівчат.
Це шоу сповнене яскравими танцювальними і вокальними номерами, гумористичними сценками та дотепними жартами, які допоможуть жінкам із легкістю подивитися на актуальні події у житті. На сцені «Жіночого кварталу» жартуватимуть про кохання, заміжжя, побутові та сімейні теми, а також про зірок шоу-бізнесу.
Квитки на концерт можна придбати за посиланням:
https://lutsk.karabas.com/ua/zhenskij-kvartal-4
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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