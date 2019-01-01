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У «Промені» відбудеться «Жіночий квартал»*

У «Промені» відбудеться «Жіночий квартал»*
У РЦ «Промінь» 21 березня о 19:00 відбудеться виступ нового телевізійного шоу «Жіночий квартал».

Гумористичний проект виробництва студії Квартал 95 – «Жіночий квартал», учасницями якого стали 14 дівчат.

Це шоу сповнене яскравими танцювальними і вокальними номерами, гумористичними сценками та дотепними жартами, які допоможуть жінкам із легкістю подивитися на актуальні події у житті. На сцені «Жіночого кварталу» жартуватимуть про кохання, заміжжя, побутові та сімейні теми, а також про зірок шоу-бізнесу.

Квитки на концерт можна придбати за посиланням:

https://lutsk.karabas.com/ua/zhenskij-kvartal-4
У «Промені» відбудеться «Жіночий квартал»*
У «Промені» відбудеться «Жіночий квартал»*
У «Промені» відбудеться «Жіночий квартал»*

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Теги: Промінь, Жіночий квартал
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