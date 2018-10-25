На Волині відстріляли півтисячі кабанів через спалах чуми

Черговий випадок африканської чуми свиней в області зафіксували на Ківерцівщині в першій декаді лютого.Зважаючи на небезпечність захворювання, сьогодні, 21 лютого 2019 року, під керівництвом голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка проблему обговорили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Для початку начальник ГУ Держпродспоживслужби у Волинській областіпроаналізував епізоотичну ситуацію, що склалася в Європі. Зокрема, наголосив, що чимало випадків АЧС минулоріч фіксували в Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Румунії. Що ж стосується України, то в 2018 році виявлено 145 випадків, з них 13 або 10 % - у сусідній Рівненській області.Потому Богдан Лозинський зупинився на виконанні розпорядження голови облдержадміністрації від 21 червня 2018 року № 371 «Про заходи з локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми серед диких свиней у Любомльській РО УТМР (Замлинське лісництво) Любомльського району та посилення заходів з недопущення розповсюдження захворювання на території області».За його словами, безпосередньо в мисливському господарстві відстріляли 10 кабанів, а в зоні захисту – ще 15. Результати дослідження були негативними, тому карантин зняли. Окрім того, в усіх районах області проводили ряд заходів з недопущення поширення африканської чуми свиней. Постійно здійснювали моніторинг ситуації. Відтак, втричі збільшили відстріл диких кабанів. Це вимушений захід, до якого вдаються у всьому світі. Загалом відстріляно 531 одиницю. У відібраному біоматеріалі вірус АЧС не виявлено."З іншого боку, в Шацькому, Ківерцівському, Ратнівському, Іваничівському, Луцькому, Володимир-Волинському, Любешівському та Турійському районах відстріляло від 5 до 18 %. Цей показник недостатній для попередження поширення хвороби, – наголосив він.Якщо ж говорити про останній випадок африканської чуми свиней, який виявив при обході єгер ГО ТМР «Горинь» в лісосмузі на території мисливських угідь поблизу села Скреготівка Ківерцівського району, то тривають відповідні превентивні заходи.Так, спеціалісти ветеринарної медицини проводять подвірні обстеження свинопоголів’я в населених пунктах Берестяне, Грем’яче, Сильне, Городище, Скреготівка, Карпилівка, Холоневичі, Знамирівка. Станом на 21 лютого 2019 року обстежили 1 тис. 274 двори, де вирощують 1 тис. 957 голів свиней. Хворих та трупів тварин не виявили. Так само, як і в інших мисливських угіддях району.Разом із тим, у восьми населених пунктах вже провели сходини селян, де детально розповіли про небезпеку поширення хвороби. Моніторинг ситуації продовжується."Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – це дуже дієвий орган. Адже прийняті рішення виконують беззаперечно. Тому не будьте байдужі! Африканська чума свиней дуже серйозне захворювання. І ми не можемо допустити її поширення на Волині", – резюмував Савченко.