Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 лютого
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.
Температура повітря вночі до -8…-4 градусів, удень підніметься до -2…0. Вітер північно-східний і північний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.
Температура повітря вночі до -8…-4 градусів, удень підніметься до -2…0. Вітер північно-східний і північний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» відбудеться «Жіночий квартал»*
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 лютого
Сьогодні, 20:00
У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО
Сьогодні, 19:40
Волинське село перейшло до ПЦУ, священик вірян не підтримав
Сьогодні, 19:26