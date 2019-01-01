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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 лютого
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.

Температура повітря вночі до -8…-4 градусів, удень підніметься до -2…0. Вітер північно-східний і північний, 1-5 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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