Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 лютого





У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.



Температура повітря вночі до -8…-4 градусів, удень підніметься до -2…0. Вітер північно-східний і північний, 1-5 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.Температура повітря вночі до -8…-4 градусів, удень підніметься до -2…0. Вітер північно-східний і північний, 1-5 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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