У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО





Про це повідомляє ПрАТ “Волинське обласне підприємство автобусних станцій” у Facebook, - передає



“Капітально відремонтували приміщення автостанції “Шацьк”. Готуємося до туристичного сезону”, – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку відремонтували автостанцію. Приміщення оновили до туристичного сезону.Про це повідомляє ПрАТ “Волинське обласне підприємство автобусних станцій” у Facebook, - передає Кордон “Капітально відремонтували приміщення автостанції “Шацьк”. Готуємося до туристичного сезону”, – йдеться у дописі.

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