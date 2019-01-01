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У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО

У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО
У Шацьку відремонтували автостанцію. Приміщення оновили до туристичного сезону.

Про це повідомляє ПрАТ “Волинське обласне підприємство автобусних станцій” у Facebook, - передає Кордон.

“Капітально відремонтували приміщення автостанції “Шацьк”. Готуємося до туристичного сезону”, – йдеться у дописі.

У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО
У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО
У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО
У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО

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Теги: Шацьк, автотанція
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