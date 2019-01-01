У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО
Сьогодні, 19:40
У Шацьку відремонтували автостанцію. Приміщення оновили до туристичного сезону.
Про це повідомляє ПрАТ “Волинське обласне підприємство автобусних станцій” у Facebook, - передає Кордон.
“Капітально відремонтували приміщення автостанції “Шацьк”. Готуємося до туристичного сезону”, – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ПрАТ “Волинське обласне підприємство автобусних станцій” у Facebook, - передає Кордон.
“Капітально відремонтували приміщення автостанції “Шацьк”. Готуємося до туристичного сезону”, – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» відбудеться «Жіночий квартал»*
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 22 лютого
Сьогодні, 20:00
У Шацьку до туристичного сезону відремонтували автостанцію. ФОТО
Сьогодні, 19:40
Волинське село перейшло до ПЦУ, священик вірян не підтримав
Сьогодні, 19:26
На Волині померла довгожителька – 105-річна жінка
Сьогодні, 19:06