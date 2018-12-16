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Двоє загинуло і травмувалась дитина: біля Луцька – страшна аварія. ФОТО

Двоє загинуло і травмувалась дитина: біля Луцька – страшна аварія. ФОТО
Два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 11-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.

Як повідомив Інформаційному агентству Волинські Новини завідувач центральної оперативної диспетчерської Андрій Абрамов, седан Mercedes-Benz E-класу зіткнувся з іншим авто. Від отриманих травм двоє осіб загинули, дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

На місці події працює бригада рятувальників та 3 бригади медиків. Деталі – згодом.
Двоє загинуло і травмувалась дитина: біля Луцька – страшна аварія. ФОТО

Двоє загинуло і травмувалась дитина: біля Луцька – страшна аварія. ФОТО

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Теги: Дачне, аварія, смерть, дитина, травмувалась
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