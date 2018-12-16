Двоє загинуло і травмувалась дитина: біля Луцька – страшна аварія. ФОТО





Як повідомив Андрій Абрамов, седан Mercedes-Benz E-класу зіткнувся з іншим авто. Від отриманих травм двоє осіб загинули, дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні.



На місці події працює бригада рятувальників та 3 бригади медиків. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два автомобілі зіткнулись в селі Дачне, що поблизу Луцька. В результаті зіткнення двоє осіб загинули на місці події, постраждала 11-річна дитина, яку госпіталізували в лікарню.Як повідомив Інформаційному агентству Волинські Новини завідувач центральної оперативної диспетчерської, седан Mercedes-Benz E-класу зіткнувся з іншим авто. Від отриманих травм двоє осіб загинули, дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні.На місці події працює бригада рятувальників та 3 бригади медиків. Деталі – згодом.

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