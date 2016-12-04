вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новий канал, нова студія, новий формат: «Протилежний Погляд» оголошує перезавантаження

Новий канал, нова студія, новий формат: «Протилежний Погляд» оголошує перезавантаження
Чотири роки телеглядачі Волині спостерігають за ефіром суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд". За цей час у студії побували експерти, політики, цікаві та неординарні особистості. Автори проекту наповнюють його злободенними темами, а віднедавна вирішили його оновити.

Своїм партнером обрали "12 канал" як лідера інформаційного мовлення Волині. Керівник "12 каналу" Катерина Дулапчій і продюсер ток-шоу Тарас Шкітер підписали угоду про свівпрацю, - пише ІА "Конкурент".

"Мені дуже приємно, що ми сьогодні підписали договір із "12 каналом". Я впевнений, що це буде цікаве ток-шоу, баланс думок, гострі ефіри. Це та передача, якої бракує волинському медіапростору, щоб показати усі важливі для волинян події з різних сторін. У нашій студії буде свобода слова, будуть гості з різними політичними поглядами", – зазначив Тарас Шкітер.

На "12 каналі" ток-шоу виходитиме щочетверга о 19:45. А повтори можна буде переглядати у п'ятницю о 10:00 та в неділю о 21:30.

Катерина Дулапчій розповіла, що з березня "12 канал" починає новий сезон: буде багато змін і нових передач, зокрема й "Протилежний Погляд".

"Протилежний Погляд" оголошує перезавантаження. Це новий канал, нова студія, новий формат", – наголосила редактор ток-шоу Олександра Куртєєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Протилежний погляд, ток-шоу, телепрограма, 12 канал, перезавантаження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в Сапалаївку виливають відходи. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ
Сьогодні, 21:08
Новий канал, нова студія, новий формат: «Протилежний Погляд» оголошує перезавантаження
Сьогодні, 21:05
Субсидії будуть видавати грошима: де і коли можна забрати
Сьогодні, 20:40
Двоє загинуло і травмувалась дитина: біля Луцька – страшна аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:12
Схожі новини
Чому ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» зникло з телебачення? Чому ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» зникло з телебачення?
04 лютий, 15:30
Анатолій Вітів розповів про песпективу вояжу до парламенту Анатолій Вітів розповів про песпективу вояжу до парламенту
04 грудень, 2016, 13:32
Оновлене волинське ток-шоу стартує вже цієї п’ятниці Оновлене волинське ток-шоу стартує вже цієї п’ятниці
04 серпень, 2016, 08:42
«Протилежний погляд LIVE»: про новий формат і першу тему. ВІДЕО «Протилежний погляд LIVE»: про новий формат і першу тему. ВІДЕО
30 липень, 2016, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку в Сапалаївку виливають відходи. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
 0
В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ
Сьогодні, 21:08
 0
Новий канал, нова студія, новий формат: «Протилежний Погляд» оголошує перезавантаження
Сьогодні, 21:05
 0
Субсидії будуть видавати грошима: де і коли можна забрати
Сьогодні, 20:40
 0
Двоє загинуло і травмувалась дитина: біля Луцька – страшна аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:12
 0
Медіа
відео
1/8