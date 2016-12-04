Новий канал, нова студія, новий формат: «Протилежний Погляд» оголошує перезавантаження





Своїм партнером обрали "12 канал" як лідера інформаційного мовлення Волині. Керівник "12 каналу" Катерина Дулапчій і продюсер ток-шоу Тарас Шкітер підписали угоду про свівпрацю, - пише



"Мені дуже приємно, що ми сьогодні підписали договір із "12 каналом". Я впевнений, що це буде цікаве ток-шоу, баланс думок, гострі ефіри. Це та передача, якої бракує волинському медіапростору, щоб показати усі важливі для волинян події з різних сторін. У нашій студії буде свобода слова, будуть гості з різними політичними поглядами", – зазначив Тарас Шкітер.



На "12 каналі" ток-шоу виходитиме щочетверга о 19:45. А повтори можна буде переглядати у п'ятницю о 10:00 та в неділю о 21:30.



Катерина Дулапчій розповіла, що з березня "12 канал" починає новий сезон: буде багато змін і нових передач, зокрема й "Протилежний Погляд".



"Протилежний Погляд" оголошує перезавантаження. Це новий канал, нова студія, новий формат", – наголосила редактор ток-шоу Олександра Куртєєва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотири роки телеглядачі Волині спостерігають за ефіром суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд". За цей час у студії побували експерти, політики, цікаві та неординарні особистості. Автори проекту наповнюють його злободенними темами, а віднедавна вирішили його оновити.Своїм партнером обрали "12 канал" як лідера інформаційного мовлення Волині. Керівник "12 каналу"і продюсер ток-шоупідписали угоду про свівпрацю, - пише ІА "Конкурент" "Мені дуже приємно, що ми сьогодні підписали договір із "12 каналом". Я впевнений, що це буде цікаве ток-шоу, баланс думок, гострі ефіри. Це та передача, якої бракує волинському медіапростору, щоб показати усі важливі для волинян події з різних сторін. У нашій студії буде свобода слова, будуть гості з різними політичними поглядами", – зазначив Тарас Шкітер.На "12 каналі" ток-шоу виходитиме щочетверга о 19:45. А повтори можна буде переглядати у п'ятницю о 10:00 та в неділю о 21:30.Катерина Дулапчій розповіла, що з березня "12 канал" починає новий сезон: буде багато змін і нових передач, зокрема й "Протилежний Погляд"."Протилежний Погляд" оголошує перезавантаження. Це новий канал, нова студія, новий формат", – наголосила редактор ток-шоу

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