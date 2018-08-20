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В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ
В селі Дачне, що під Луцьком зіткнулись водій служби «Морячок Таксі», легковик та рейсовий автобус. В результаті аварії загинув водій таксі, його пасажирка. Травми отримала 11-річна донька пасажирки, її госпіталізували.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їх слів, таксист на Chevrolet Aveo взяв пасажирів з Луцька до Ківерців та рухався в цьому напрямку. Поблизу перехрестя в Дачному відбулось зіткнення з рейсовим автобусом, який в той час рухався без пасажирів, та легковиком Mercedes-Benz.

Від отриманих травм двоє осіб загинули, дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні. На місці події працює 2 бригади рятувальників та 3 бригади медиків.

Деталі з’ясовуються.
В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ

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Теги: аварія, подробиці, Дачне, перехрестя
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