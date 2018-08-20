В страшній аварії під Луцьком загинув таксист та його пасажирка. ДЕТАЛІ АВАРІЇ
Сьогодні, 21:08
В селі Дачне, що під Луцьком зіткнулись водій служби «Морячок Таксі», легковик та рейсовий автобус. В результаті аварії загинув водій таксі, його пасажирка. Травми отримала 11-річна донька пасажирки, її госпіталізували.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їх слів, таксист на Chevrolet Aveo взяв пасажирів з Луцька до Ківерців та рухався в цьому напрямку. Поблизу перехрестя в Дачному відбулось зіткнення з рейсовим автобусом, який в той час рухався без пасажирів, та легковиком Mercedes-Benz.
Від отриманих травм двоє осіб загинули, дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні. На місці події працює 2 бригади рятувальників та 3 бригади медиків.
Деталі з’ясовуються.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їх слів, таксист на Chevrolet Aveo взяв пасажирів з Луцька до Ківерців та рухався в цьому напрямку. Поблизу перехрестя в Дачному відбулось зіткнення з рейсовим автобусом, який в той час рухався без пасажирів, та легковиком Mercedes-Benz.
Від отриманих травм двоє осіб загинули, дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні. На місці події працює 2 бригади рятувальників та 3 бригади медиків.
Деталі з’ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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