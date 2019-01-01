Британські та українські поліцейські разом працюватимуть над розкриттям злочинів

Сергій Князєв та Голова Міжнародної мережі Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) Ієн Кракстон підписали Декларацію про наміри між Національною поліцією України та NCA. Відтак планується посилити спільну роботу поліції двох країн у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю.



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Глава Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що у поліцейських двох країн є багато сфер для співпраці, обміну інформацією та досвідом.



Відтак у рамках робочого візиту українські поліцейські провели низку зустрічей з представниками правоохоронних органів Великої Британії. Зокрема, вони зустрілися з керівниками підрозділів боротьби з організованою злочинністю, кіберзлочинністю, економічними злочинами, а також управління боротьби з дитячою онлайн-експлуатацією та захисту дітей.



Очільник українського відомства повідомив, що правоохоронці України та Великої Британії використовують схожі методи у боротьбі з окремими видами злочинів. Водночас британські колеги мають позитивний досвід, який є цікавим для нашої країни. Зокрема, йдеться про розкриття злочинів проти дітей.



«У Великій Британії створили реєстр педофілів. Той самий, який ми намагаємося впровадити і у нас. У цій країні кожна особа, яка вчинила такий злочин, зобов’язана повідомляти про своє переміщення як всередині держави, так і поза її межами. Також щоб боротися зі злочинами проти дітей, британські колеги використовують систему, схожу на ту, яку запроваджують наші кіберполіцейські. Це система, яка функціонує на основі штучного інтелекту та автоматично виявляє в інтернеті контент з дитячою порнографією», – повідомив Сергій Князєв.



Глава Нацполіції додав, що український Департамент кіберполіції тісно взаємодіє у цьому напрямку з правоохоронцями США та Австралії. Наразі триває активна робота над налагодженням такої взаємодії і з британськими колегами.



Результатом візиту української делегації до Великої Британії стало підписання представниками поліції двох країн Декларації про наміри між Національною поліцією України та NCA. Документ дозволить посилити взаємодії правоохоронців одразу за кількома напрямами роботи, і, насамперед, у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю.







«Пряма комунікація між українськими та британськими офіцерами призведе до результативної співпраці», – наголосив Сергій Князєв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час робочого візиту української поліцейської делегації до Великої Британії Голова Національної поліції Українита Голова Міжнародної мережі Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA)підписали Декларацію про наміри між Національною поліцією України та NCA. Відтак планується посилити спільну роботу поліції двох країн у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю.Повідомляє офіційний сайт Нацполіції Глава Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що у поліцейських двох країн є багато сфер для співпраці, обміну інформацією та досвідом.Відтак у рамках робочого візиту українські поліцейські провели низку зустрічей з представниками правоохоронних органів Великої Британії. Зокрема, вони зустрілися з керівниками підрозділів боротьби з організованою злочинністю, кіберзлочинністю, економічними злочинами, а також управління боротьби з дитячою онлайн-експлуатацією та захисту дітей.Очільник українського відомства повідомив, що правоохоронці України та Великої Британії використовують схожі методи у боротьбі з окремими видами злочинів. Водночас британські колеги мають позитивний досвід, який є цікавим для нашої країни. Зокрема, йдеться про розкриття злочинів проти дітей.«У Великій Британії створили реєстр педофілів. Той самий, який ми намагаємося впровадити і у нас. У цій країні кожна особа, яка вчинила такий злочин, зобов’язана повідомляти про своє переміщення як всередині держави, так і поза її межами. Також щоб боротися зі злочинами проти дітей, британські колеги використовують систему, схожу на ту, яку запроваджують наші кіберполіцейські. Це система, яка функціонує на основі штучного інтелекту та автоматично виявляє в інтернеті контент з дитячою порнографією», – повідомив Сергій Князєв.Глава Нацполіції додав, що український Департамент кіберполіції тісно взаємодіє у цьому напрямку з правоохоронцями США та Австралії. Наразі триває активна робота над налагодженням такої взаємодії і з британськими колегами.Результатом візиту української делегації до Великої Британії стало підписання представниками поліції двох країн Декларації про наміри між Національною поліцією України та NCA. Документ дозволить посилити взаємодії правоохоронців одразу за кількома напрямами роботи, і, насамперед, у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю.«Пряма комунікація між українськими та британськими офіцерами призведе до результативної співпраці», – наголосив Сергій Князєв.

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