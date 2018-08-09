У Луцьку в Сапалаївку виливають відходи. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
Несанкціоновані витоки виявили поблизу одного із рекреаційних комплексів на вулиці Карпенка Карого між мостами. Зовні це схоже на піну миючого засобу.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
"Я не можу сказати, що це, тому що це ливнева каналізація і вона йде пару кілометрів. Хто до неї підключився чи підключений - складно сказати. Але однозначно факт ми зафіксували і вже будемо шукати, хто там підключився і чи законно", - сказав начальник відділу екології Луцькради Анатолій Гламазда.
Працівники комунальних підприємтв спецкомунтрансу та водоканалу обіцяють знайти винного.
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Йдеться в сюжеті 12 каналу.
"Я не можу сказати, що це, тому що це ливнева каналізація і вона йде пару кілометрів. Хто до неї підключився чи підключений - складно сказати. Але однозначно факт ми зафіксували і вже будемо шукати, хто там підключився і чи законно", - сказав начальник відділу екології Луцькради Анатолій Гламазда.
Працівники комунальних підприємтв спецкомунтрансу та водоканалу обіцяють знайти винного.
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Коментарі 1
Я Вам підкажу де шукати, коли їхати з карпенка на задворецьку, одразу за коліями, є поворот на ліво, там через 200-300 метрів, по правій стороні, є кілька гаражів, де в одному із них уже дуже багато років один чоловяга скуповує/приймає старі - відпрацьовані акумулятори... Здогадайтесь куди він діває їхній вміст - кислоту?
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