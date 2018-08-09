У Луцьку в Сапалаївку виливають відходи. ВІДЕО





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"Я не можу сказати, що це, тому що це ливнева каналізація і вона йде пару кілометрів. Хто до неї підключився чи підключений - складно сказати. Але однозначно факт ми зафіксували і вже будемо шукати, хто там підключився і чи законно", - сказав начальник відділу екології Луцькради Анатолій Гламазда.



Працівники комунальних підприємтв спецкомунтрансу та водоканалу обіцяють знайти винного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Несанкціоновані витоки виявили поблизу одного із рекреаційних комплексів на вулиці Карпенка Карого між мостами. Зовні це схоже на піну миючого засобу.Йдеться в сюжеті 12 каналу "Я не можу сказати, що це, тому що це ливнева каналізація і вона йде пару кілометрів. Хто до неї підключився чи підключений - складно сказати. Але однозначно факт ми зафіксували і вже будемо шукати, хто там підключився і чи законно", - сказав начальник відділу екології ЛуцькрадиПрацівники комунальних підприємтв спецкомунтрансу та водоканалу обіцяють знайти винного.

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