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Луцькі школярі пишаються рідною мовою. ВІДЕО

Луцькі школярі пишаються рідною мовою. ВІДЕО
Мова для українців – не лише самоіндентифікатор нації, а й символ боротьби. За різними даними, влада у різні часи забороняла її понад сто разів.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Нині мова – знову привід для обговорень і політичних дебатів. Попри це, авторитет української останнім часом дуже зріс. Нею спілкується більше людей, її вивчають не лише учні та студенти, а й політики, публічні люди.

"Я вважаю, що українська мова справді є колисковою, солов'їною і милозвучною. І мені подобається нею спілкуватись, тому що це мова моїх батьків дідів та прадідів", – каже школярка Богдана Дрозд.

Мовознавці стверджують, що нині проблема із суржиком вже не настільки актуальна. Зараз нова біда – засилля американізмів.

Деталі – в сюжеті.


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Теги: школярка, День рідної мови, мовознавці
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