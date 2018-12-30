Луцькі школярі пишаються рідною мовою. ВІДЕО





Йдеться в сюжеті



Нині мова – знову привід для обговорень і політичних дебатів. Попри це, авторитет української останнім часом дуже зріс. Нею спілкується більше людей, її вивчають не лише учні та студенти, а й політики, публічні люди.



"Я вважаю, що українська мова справді є колисковою, солов'їною і милозвучною. І мені подобається нею спілкуватись, тому що це мова моїх батьків дідів та прадідів", – каже школярка Богдана Дрозд.



Мовознавці стверджують, що нині проблема із суржиком вже не настільки актуальна. Зараз нова біда – засилля американізмів.



Деталі – в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мова для українців – не лише самоіндентифікатор нації, а й символ боротьби. За різними даними, влада у різні часи забороняла її понад сто разів.Йдеться в сюжеті 12 каналу Нині мова – знову привід для обговорень і політичних дебатів. Попри це, авторитет української останнім часом дуже зріс. Нею спілкується більше людей, її вивчають не лише учні та студенти, а й політики, публічні люди."Я вважаю, що українська мова справді є колисковою, солов'їною і милозвучною. І мені подобається нею спілкуватись, тому що це мова моїх батьків дідів та прадідів", – каже школяркаМовознавці стверджують, що нині проблема із суржиком вже не настільки актуальна. Зараз нова біда – засилля американізмів.Деталі – в сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію