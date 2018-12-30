Луцькі школярі пишаються рідною мовою. ВІДЕО
Сьогодні, 22:12
Мова для українців – не лише самоіндентифікатор нації, а й символ боротьби. За різними даними, влада у різні часи забороняла її понад сто разів.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Нині мова – знову привід для обговорень і політичних дебатів. Попри це, авторитет української останнім часом дуже зріс. Нею спілкується більше людей, її вивчають не лише учні та студенти, а й політики, публічні люди.
"Я вважаю, що українська мова справді є колисковою, солов'їною і милозвучною. І мені подобається нею спілкуватись, тому що це мова моїх батьків дідів та прадідів", – каже школярка Богдана Дрозд.
Мовознавці стверджують, що нині проблема із суржиком вже не настільки актуальна. Зараз нова біда – засилля американізмів.
Деталі – в сюжеті.
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Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Нині мова – знову привід для обговорень і політичних дебатів. Попри це, авторитет української останнім часом дуже зріс. Нею спілкується більше людей, її вивчають не лише учні та студенти, а й політики, публічні люди.
"Я вважаю, що українська мова справді є колисковою, солов'їною і милозвучною. І мені подобається нею спілкуватись, тому що це мова моїх батьків дідів та прадідів", – каже школярка Богдана Дрозд.
Мовознавці стверджують, що нині проблема із суржиком вже не настільки актуальна. Зараз нова біда – засилля американізмів.
Деталі – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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