Один з водіїв, ймовірно, був п'яним, – поліція про страшну аварію під Луцьком
Сьогодні, 22:40
Сьогодні по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo», ще одну пасажирку цього ж транспортного засобу, 9-річну дитину госпіталізували.
Повідомляє прес-служба нацполіції Волині.
На місці події працює слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції у Волинській області. З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.
Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Автомобілем «Chevrolеt Aveo» керував 44-річний житель Луцька.
Він та 32-річна пасажирка цього транспортного засобу, жителька обласного центру, загинули на місці ДТП. Іншу пасажирку автомобіля «Chevrolеt Aveo», 9-річну жительку Ківерцівського району, госпіталізували в реанімацію Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.
За кермом автобуса «Богдан» перебував 58-річний житель Луцька. Він у ДТП не травмувався.
Вирішується питання щодо затримання водія автомобіля «Mercеdеs-124» відповідно до ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та відкриття за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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Повідомляє прес-служба нацполіції Волині.
На місці події працює слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції у Волинській області. З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.
Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Автомобілем «Chevrolеt Aveo» керував 44-річний житель Луцька.
Він та 32-річна пасажирка цього транспортного засобу, жителька обласного центру, загинули на місці ДТП. Іншу пасажирку автомобіля «Chevrolеt Aveo», 9-річну жительку Ківерцівського району, госпіталізували в реанімацію Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.
За кермом автобуса «Богдан» перебував 58-річний житель Луцька. Він у ДТП не травмувався.
Вирішується питання щодо затримання водія автомобіля «Mercеdеs-124» відповідно до ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та відкриття за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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