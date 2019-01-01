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На Волині рибалки продовжують ловити рибу, попри тонкий лід. ФОТО

На Волині рибалки продовжують ловити рибу, попри тонкий лід. ФОТО
У Ковелі завзяті рибалки ще не завершили сезон зимової риболовлі на водосховищі, попри те, що лід уже тонкий. Температура повітря уже не перший тиждень на плюсових позначках.

Товщина криги на річці Турія в межах міста Ковеля суттєво зменшилась. Вихід на лід за таких умов є досить небезпечним, - пише КовельPost.

Начальник Ковельського міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Володимир Войтанік каже, що летальних випадків, пов'язаних з рибальством у період танення криги, на ковельських водоймах давно не було. Досвідчені рибалки, хоч і наражають себе на небезпеку, все ж дотримуються правил поведінки на льоду. Випадок, який трапився у Ковелі 19 лютого, коли у ставку потонув чоловік, не був пов'язаний із ловлею риби. 50-літній ковельчанин, який загинув, вочевидь, намагався перейти на інший бік водойми.
На Волині рибалки продовжують ловити рибу, попри тонкий лід. ФОТО

Рятувальники продовжують проводити інформаційну роботу щодо попередження нещасних випадків та закликають громадян не виходити на тонку кригу, не пускати дітей на водойми, не залишати їх без нагляду.
На Волині рибалки продовжують ловити рибу, попри тонкий лід. ФОТО

Рибалкам слід пам'ятати, що кількаденне потепління, яке настає після морозних днів, є небезпечним для любителів підлідної риболовлі та й для усіх, хто виходить на зимові водойми. Для однієї людини безпечним вважається лід товщиною не менше 7 сантиметрів; для обладнання ковзанки - не менше 10-12 сантиметрів (масове катання - 25 сантиметрів); масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 сантиметрів.

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Теги: Ковель, рибалки, тонкий лід
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