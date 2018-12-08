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Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО
Депутат Ковельської міськради розкритикував чиновників за сміття та захаращеність у дворі біля Пенсійного фонду та на місці недавньої пожежі на вулиці Міцкевича.

На апаратній нараді у виконкомі слово попросив депутат Ковельської міської ради Володимир Косцьов’ят, який у своєму виступі згадав начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Андрія Стернічука, - пише Район. Ковель.

«На вулиці Міцкевича три тижні тому була пожежа. І це все майно, яке було викинуте <з будинку, який горів, – ред.>, воно все так і валяється на вулиці. Я звернувся до пана Сернічука. Він сказав, що зробимо, але до цих пір все валяється. Я коли з Пенсійного фонду глянув у двір, там те саме робиться. Тому прошу, зауважте, бо це є «лице міста» і мені особисто неприємно. І, я думаю, неприємно і пану Стернічуку, і пану міському голові», – сказав Володимир Кирилович.

Він також повідомив, що у мікрорайоні «Ковельсільмашу», там, де церква Московського патріархату, на протязі двох місяців немає освітлення. Люди звертаються з цього приводу, але проблема залишається.

«Десь там і крадіжка була вночі. Тому я просив би реагувати, пане голово. А зараз по Міцкевича глянути, що там робиться, бо мені особисто неприємно, так як там живу», – наголосив депутат.

«Володимир Кирилович, от дивіться. От сидить апарат, і Пенсійний фонд, і податкова, і все. От ви сказали в частині пожежі на приватній території. А для чого воно їм?» – спитався міський голова Олег Кіндер.

«Пане голово, не апелюйте мені. Чому? Бо весь апарат сьогодні має працювати», – відповів обранець громади.

Чи поїхав градоначальник глянути на «об’єкти» – невідомо. А от мешканці прилеглого багатоповерхового житлового будинку на вулиці Степана Бандери розповіли депутату Володимир Косцьов’яту про те, що вже втомилися звертатися до влади з приводу того, що двір, біля управління Пенсійного фонду, захаращений гілляками, сміттям, різним непотрібом та дерев’яними «розвалюхами».
Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО

Фото Миколи Силюка.

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Теги: Ковель, депутат, сміття, мотлох, хащі
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