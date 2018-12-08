Сміття, мотлох і хащі: ковельський депутат просить прибрати «лице міста». ФОТО





На апаратній нараді у виконкомі слово попросив депутат Ковельської міської ради Володимир Косцьов’ят, який у своєму виступі згадав начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Андрія Стернічука, - пише



«На вулиці Міцкевича три тижні тому була пожежа. І це все майно, яке було викинуте <з будинку, який горів, – ред.>, воно все так і валяється на вулиці. Я звернувся до пана Сернічука. Він сказав, що зробимо, але до цих пір все валяється. Я коли з Пенсійного фонду глянув у двір, там те саме робиться. Тому прошу, зауважте, бо це є «лице міста» і мені особисто неприємно. І, я думаю, неприємно і пану Стернічуку, і пану міському голові», – сказав Володимир Кирилович.



Він також повідомив, що у мікрорайоні «Ковельсільмашу», там, де церква Московського патріархату, на протязі двох місяців немає освітлення. Люди звертаються з цього приводу, але проблема залишається.



«Десь там і крадіжка була вночі. Тому я просив би реагувати, пане голово. А зараз по Міцкевича глянути, що там робиться, бо мені особисто неприємно, так як там живу», – наголосив депутат.



«Володимир Кирилович, от дивіться. От сидить апарат, і Пенсійний фонд, і податкова, і все. От ви сказали в частині пожежі на приватній території. А для чого воно їм?» – спитався міський голова Олег Кіндер.



«Пане голово, не апелюйте мені. Чому? Бо весь апарат сьогодні має працювати», – відповів обранець громади.



Чи поїхав градоначальник глянути на «об’єкти» – невідомо. А от мешканці прилеглого багатоповерхового житлового будинку на вулиці Степана Бандери розповіли депутату Володимир Косцьов’яту про те, що вже втомилися звертатися до влади з приводу того, що двір, біля управління Пенсійного фонду, захаращений гілляками, сміттям, різним непотрібом та дерев’яними «розвалюхами».

























Фото Миколи Силюка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Ковельської міськради розкритикував чиновників за сміття та захаращеність у дворі біля Пенсійного фонду та на місці недавньої пожежі на вулиці Міцкевича.На апаратній нараді у виконкомі слово попросив депутат Ковельської міської ради, який у своєму виступі згадав начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, - пише Район. Ковель «На вулиці Міцкевича три тижні тому була пожежа. І це все майно, яке було викинуте <з будинку, який горів, – ред.>, воно все так і валяється на вулиці. Я звернувся до пана Сернічука. Він сказав, що зробимо, але до цих пір все валяється. Я коли з Пенсійного фонду глянув у двір, там те саме робиться. Тому прошу, зауважте, бо це є «лице міста» і мені особисто неприємно. І, я думаю, неприємно і пану Стернічуку, і пану міському голові», – сказав Володимир Кирилович.Він також повідомив, що у мікрорайоні «Ковельсільмашу», там, де церква Московського патріархату, на протязі двох місяців немає освітлення. Люди звертаються з цього приводу, але проблема залишається.«Десь там і крадіжка була вночі. Тому я просив би реагувати, пане голово. А зараз по Міцкевича глянути, що там робиться, бо мені особисто неприємно, так як там живу», – наголосив депутат.«Володимир Кирилович, от дивіться. От сидить апарат, і Пенсійний фонд, і податкова, і все. От ви сказали в частині пожежі на приватній території. А для чого воно їм?» – спитався міський голова«Пане голово, не апелюйте мені. Чому? Бо весь апарат сьогодні має працювати», – відповів обранець громади.Чи поїхав градоначальник глянути на «об’єкти» – невідомо. А от мешканці прилеглого багатоповерхового житлового будинку на вулиці Степана Бандери розповіли депутату Володимир Косцьов’яту про те, що вже втомилися звертатися до влади з приводу того, що двір, біля управління Пенсійного фонду, захаращений гілляками, сміттям, різним непотрібом та дерев’яними «розвалюхами».

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