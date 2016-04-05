вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дали 47 років: чоловік у суді побив адвоката після вироку. ВІДЕО

Дали 47 років: чоловік у суді побив адвоката після вироку. ВІДЕО
В Огайо засуджений злочинець вдарив свого адвоката після того, як його засудили до 47 років позбавлення волі.

Чоловік напав на захисника прямо в залі суду одразу після визнання своєї провини за звинуваченнями в домашньому насильстві та підпалі, пишуть Факти ICTV з посиланням на Sky News.

До того, як у сутичку включилися правоохоронці, злочинець встиг розбити адвокату ніс і завдати йому струс мозку.

Потерпілий захисник розповів, що як раз збирався втішити свого клієнта після звістки про його вирок, коли той напав.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, вирок, адвокат, напад, ніс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дали 47 років: чоловік у суді побив адвоката після вироку. ВІДЕО
Сьогодні, 06:23
В Україні змінилися правила виїзду дітей на відпочинок за кордон
Сьогодні, 05:20
Британські та українські поліцейські разом працюватимуть над розкриттям злочинів
Сьогодні, 04:30
Батьки вже продали квартиру: просять допомогти зібрати кошти на лікування юній лучанці
Сьогодні, 03:04
Донбас визнали найбільш замінованим регіоном у світі
Сьогодні, 02:18
Схожі новини
Вирок стосовно Савченко вступив у силу
05 квітень, 2016, 14:07
Судили жінку, яка збрехала про зґвалтування двома чоловіками Судили жінку, яка збрехала про зґвалтування двома чоловіками
20 лютий, 10:06
Януковичу 24 січня винесуть вирок Януковичу 24 січня винесуть вирок
24 січень, 06:40
«Я знаю, що не винна»: суд поставив крапку у справі колишньої касирки Маяківської сільради «Я знаю, що не винна»: суд поставив крапку у справі колишньої касирки Маяківської сільради
21 січень, 14:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дали 47 років: чоловік у суді побив адвоката після вироку. ВІДЕО
Сьогодні, 06:23
 0
В Україні змінилися правила виїзду дітей на відпочинок за кордон
Сьогодні, 05:20
 0
Британські та українські поліцейські разом працюватимуть над розкриттям злочинів
Сьогодні, 04:30
 0
Батьки вже продали квартиру: просять допомогти зібрати кошти на лікування юній лучанці
Сьогодні, 03:04
 0
Донбас визнали найбільш замінованим регіоном у світі
Сьогодні, 02:18
 0
Медіа
відео
1/8