Лучани просять повернути 47-у маршрутку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:21
Мешканці села Боголюби й лучани, які проживають неподалік, невдоволені скасуванням 47-го маршруту.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Автобуси цього рейсу курсували з Боголюб до вулиці Карбишева у Луцьку, при цьому проїжджали через проспекти Перемоги та Соборності. Тож багатьом доводиться робити дві пересадки.
Водій каже, що вдень його 31-а маршрутка їздить ледь не порожньою. Переповнена – лише у ранкові, так-звані “пікові” години.
Начальник Управління транспорту у Луцькій міські раді Володимир Степанов каже, що ситуацію намагались владнати неодноразово.За словами Володимира Степанова, окрім цих додаткових рейсів, – інших створювати не будуть.
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Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Автобуси цього рейсу курсували з Боголюб до вулиці Карбишева у Луцьку, при цьому проїжджали через проспекти Перемоги та Соборності. Тож багатьом доводиться робити дві пересадки.
Водій каже, що вдень його 31-а маршрутка їздить ледь не порожньою. Переповнена – лише у ранкові, так-звані “пікові” години.
Начальник Управління транспорту у Луцькій міські раді Володимир Степанов каже, що ситуацію намагались владнати неодноразово.За словами Володимира Степанова, окрім цих додаткових рейсів, – інших створювати не будуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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