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Лучани просять повернути 47-у маршрутку. ВІДЕО

Лучани просять повернути 47-у маршрутку. ВІДЕО
Мешканці села Боголюби й лучани, які проживають неподалік, невдоволені скасуванням 47-го маршруту.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Автобуси цього рейсу курсували з Боголюб до вулиці Карбишева у Луцьку, при цьому проїжджали через проспекти Перемоги та Соборності. Тож багатьом доводиться робити дві пересадки.

Водій каже, що вдень його 31-а маршрутка їздить ледь не порожньою. Переповнена – лише у ранкові, так-звані “пікові” години.

Начальник Управління транспорту у Луцькій міські раді Володимир Степанов каже, що ситуацію намагались владнати неодноразово.За словами Володимира Степанова, окрім цих додаткових рейсів, – інших створювати не будуть.


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Теги: маршрутка, 47, рейс, Боголюби
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