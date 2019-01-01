Лучани просять повернути 47-у маршрутку. ВІДЕО





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Автобуси цього рейсу курсували з Боголюб до вулиці Карбишева у Луцьку, при цьому проїжджали через проспекти Перемоги та Соборності. Тож багатьом доводиться робити дві пересадки.



Водій каже, що вдень його 31-а маршрутка їздить ледь не порожньою. Переповнена – лише у ранкові, так-звані “пікові” години.



Начальник Управління транспорту у Луцькій міські раді Володимир Степанов каже, що ситуацію намагались владнати неодноразово.За словами Володимира Степанова, окрім цих додаткових рейсів, – інших створювати не будуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Боголюби й лучани, які проживають неподалік, невдоволені скасуванням 47-го маршруту.Йдеться в сюжеті 12 каналу Автобуси цього рейсу курсували з Боголюб до вулиці Карбишева у Луцьку, при цьому проїжджали через проспекти Перемоги та Соборності. Тож багатьом доводиться робити дві пересадки.Водій каже, що вдень його 31-а маршрутка їздить ледь не порожньою. Переповнена – лише у ранкові, так-звані “пікові” години.Начальник Управління транспорту у Луцькій міські раді Володимир Степанов каже, що ситуацію намагались владнати неодноразово.За словами Володимира Степанова, окрім цих додаткових рейсів, – інших створювати не будуть.

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