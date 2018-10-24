В Україні змінилися правила виїзду дітей на відпочинок за кордон





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Серед інших вимог при вивезенні дітей за кордон:



- організатори поїздок мають надати маршрути переміщення груп від інтернатів до місця збору та місця перебування;

- забезпечити супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення дітей харчуванням та побутовими зручностями під час транзитних зупинок та перельоту;

- надання програм перебування дітей за кордоном з обов’язковим зазначенням заходів (екскурсії, поїздки, розважальні програми).



Окрім того, додаткові вимоги встановлено для сімей іноземців, які прийматимуть дітей на відпочинок та оздоровлення: документи щодо відсутності судимості, алко- та наркозалежності, психічних та інфекційних захворювань, а також гарантії повернення дітей в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін постановою від 20 лютого №117 вніс відповідні зміни до порядку виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.Пишуть Факти ICTV Серед інших вимог при вивезенні дітей за кордон:- організатори поїздок мають надати маршрути переміщення груп від інтернатів до місця збору та місця перебування;- забезпечити супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;- забезпечення дітей харчуванням та побутовими зручностями під час транзитних зупинок та перельоту;- надання програм перебування дітей за кордоном з обов’язковим зазначенням заходів (екскурсії, поїздки, розважальні програми).Окрім того, додаткові вимоги встановлено для сімей іноземців, які прийматимуть дітей на відпочинок та оздоровлення: документи щодо відсутності судимості, алко- та наркозалежності, психічних та інфекційних захворювань, а також гарантії повернення дітей в Україну.

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