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В Україні змінилися правила виїзду дітей на відпочинок за кордон

В Україні змінилися правила виїзду дітей на відпочинок за кордон
Кабмін постановою від 20 лютого №117 вніс відповідні зміни до порядку виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

Пишуть Факти ICTV.

Серед інших вимог при вивезенні дітей за кордон:

- організатори поїздок мають надати маршрути переміщення груп від інтернатів до місця збору та місця перебування;
- забезпечити супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- забезпечення дітей харчуванням та побутовими зручностями під час транзитних зупинок та перельоту;
- надання програм перебування дітей за кордоном з обов’язковим зазначенням заходів (екскурсії, поїздки, розважальні програми).

Окрім того, додаткові вимоги встановлено для сімей іноземців, які прийматимуть дітей на відпочинок та оздоровлення: документи щодо відсутності судимості, алко- та наркозалежності, психічних та інфекційних захворювань, а також гарантії повернення дітей в Україну.

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Теги: відпочинок, діти, правила виїзду, кордон
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