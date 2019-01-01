Чому не можна виносити сміття з хати 22 лютого: прикмети і забобони цього дня

22 лютого 2019 року вшановують пам'ять святих Панкрата і Микити. Цього дня селяни повинні підготувати оселю до приходу весни.Іменини сьогодні святкують: Василь, Геннадій, Іван, Іннокентій, Петро.– Сни на Панкрата є віщими. Якщо побачите цибулю уві сні – це обіцяє у майбутньому неприємності і сльози.– Надворі темна ніч – незабаром зима закінчиться.– Шумить ліс – чекайте швидкого тепла.1. Якщо почати лікувати будь-яку хворобу саме на Панкрата, то цю хворобу можна буде перемогти.1. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.2. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.3. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.