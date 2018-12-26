На Волині сусід виніс з вогню 89-річну бабусю

Учора, 21 лютого, у селі Верба Володимир-Волинського району Волинської області обідньої пори трапилась пожежа в цегляному житловому будинку. Рятувальник, який жив неподалік, зміг винести з палаючого будинку 89-річну бабусю.Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.Співробітник 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський старшина служби цивільного захисту, який проживає по-сусідству і перебуває у відпустці, ще до прибуття до місця пожежі першого підрозділу служби «101» проявив сміливість та евакуював із палаючої будівлі власницю будинку, 89-річну Марію Г.О 14:40 на місце пожежі прибуло чергове відділення 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський Управління ДСНС у Волинській області та місцева пожежна команда села Овадне. Для гасіння пожежі залучили три одиниці техніки, вогнеборці подали на гасіння 2 спеціальних пожежних водяних стволи.О 15:09 пожежу ліквідували, вогнем знищено: 35м2 шиферної покрівлі, речі домашнього вжитку, пошкоджено меблі. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.