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Водіїв попереджають про засніжені дороги на Волині

Водіїв попереджають про засніжені дороги на Волині
У деяких областях України, на ранок п'ятниці, 22 лютого, йде сніг. Тож водіїв просять бути обачними на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Стан покриття надорогах державного значення переважно мокре, у Вінницькій та Волинській областях місцями засніжене.

За повідомленням УкрГМЦ 22 лютого в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині сніг місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північний 7-12м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.


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Теги: ожеледиця, дорога
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