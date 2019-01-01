Водіїв попереджають про засніжені дороги на Волині
Сьогодні, 09:33
У деяких областях України, на ранок п'ятниці, 22 лютого, йде сніг. Тож водіїв просять бути обачними на дорогах.
Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".
Стан покриття надорогах державного значення переважно мокре, у Вінницькій та Волинській областях місцями засніжене.
За повідомленням УкрГМЦ 22 лютого в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині сніг місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно північний 7-12м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.
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Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".
Стан покриття надорогах державного значення переважно мокре, у Вінницькій та Волинській областях місцями засніжене.
За повідомленням УкрГМЦ 22 лютого в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині сніг місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно північний 7-12м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.
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