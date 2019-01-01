Водіїв попереджають про засніжені дороги на Волині





Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".



Стан покриття надорогах державного значення переважно мокре, у Вінницькій та Волинській областях місцями засніжене.



За повідомленням УкрГМЦ 22 лютого в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині сніг місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів.



На дорогах подекуди ожеледиця.



Вітер переважно північний 7-12м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У деяких областях України, на ранок п'ятниці, 22 лютого, йде сніг. Тож водіїв просять бути обачними на дорогах.Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".Стан покриття надорогах державного значення переважно мокре, у Вінницькій та Волинській областях місцями засніжене.За повідомленням УкрГМЦ 22 лютого в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині сніг місцями з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів.На дорогах подекуди ожеледиця.Вітер переважно північний 7-12м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

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