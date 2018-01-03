Українка загинула у аварії в Італії
Сьогодні, 09:57
В Італії внаслідок смертельної аварії загинула українка.
В результаті чого миттєво померла українка Оксана Плетеницька з Рівного, яка подорожувала разом з 39-річним земляком на Ford Focus, який виїхав на зустрічну смугу, потрапивши в мікроавтобус, яким керував 64-річним чоловік, - пишу видання Український простір Прикарпаття.
На місце ДТП прибула швидка та пожежно-рятувальна бригада, які вирізали тіла з автомобілів. Медики на місці констатували смерть жінки, а двох чоловіків з важкими травмами доставили в лікарню Baggiovara.
Дорога була закрита для руху.
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В результаті чого миттєво померла українка Оксана Плетеницька з Рівного, яка подорожувала разом з 39-річним земляком на Ford Focus, який виїхав на зустрічну смугу, потрапивши в мікроавтобус, яким керував 64-річним чоловік, - пишу видання Український простір Прикарпаття.
На місце ДТП прибула швидка та пожежно-рятувальна бригада, які вирізали тіла з автомобілів. Медики на місці констатували смерть жінки, а двох чоловіків з важкими травмами доставили в лікарню Baggiovara.
Дорога була закрита для руху.
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