Українка загинула у аварії в Італії





В результаті чого миттєво померла українка Оксана Плетеницька з Рівного, яка подорожувала разом з 39-річним земляком на Ford Focus, який виїхав на зустрічну смугу, потрапивши в мікроавтобус, яким керував 64-річним чоловік, - пишу видання



На місце ДТП прибула швидка та пожежно-рятувальна бригада, які вирізали тіла з автомобілів. Медики на місці констатували смерть жінки, а двох чоловіків з важкими травмами доставили в лікарню Baggiovara.



Дорога була закрита для руху.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії внаслідок смертельної аварії загинула українка.В результаті чого миттєво померла українказ Рівного, яка подорожувала разом з 39-річним земляком на Ford Focus, який виїхав на зустрічну смугу, потрапивши в мікроавтобус, яким керував 64-річним чоловік, - пишу видання Український простір Прикарпаття. На місце ДТП прибула швидка та пожежно-рятувальна бригада, які вирізали тіла з автомобілів. Медики на місці констатували смерть жінки, а двох чоловіків з важкими травмами доставили в лікарню Baggiovara.Дорога була закрита для руху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію