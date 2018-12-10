«Санта-Барбара» по-волинськи: родичка кляла жінку, аби у тої згоріла хата





Про це пише



Жителька села Лобачівка Горохівського району нарікає на свою родичку. Мовляв, та підпалила її паркан, а потому ще й кляла, щоб згоріла хата.



Полум’я біля домогосподарства і справді палало. Виїхавши на місце події, рятівники встановили, що то горіла суха трава.



Мешканці будинку вогонь загасили самотужки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка стверджує, що родичка підпалила їй тин. Довелося викликати вогнеборців.Про це пише Волинь-нова Жителька села Лобачівка Горохівського району нарікає на свою родичку. Мовляв, та підпалила її паркан, а потому ще й кляла, щоб згоріла хата.Полум’я біля домогосподарства і справді палало. Виїхавши на місце події, рятівники встановили, що то горіла суха трава.Мешканці будинку вогонь загасили самотужки.

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