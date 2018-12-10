«Санта-Барбара» по-волинськи: родичка кляла жінку, аби у тої згоріла хата
Сьогодні, 10:17
Волинянка стверджує, що родичка підпалила їй тин. Довелося викликати вогнеборців.
Про це пише Волинь-нова.
Жителька села Лобачівка Горохівського району нарікає на свою родичку. Мовляв, та підпалила її паркан, а потому ще й кляла, щоб згоріла хата.
Полум’я біля домогосподарства і справді палало. Виїхавши на місце події, рятівники встановили, що то горіла суха трава.
Мешканці будинку вогонь загасили самотужки.
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Про це пише Волинь-нова.
Жителька села Лобачівка Горохівського району нарікає на свою родичку. Мовляв, та підпалила її паркан, а потому ще й кляла, щоб згоріла хата.
Полум’я біля домогосподарства і справді палало. Виїхавши на місце події, рятівники встановили, що то горіла суха трава.
Мешканці будинку вогонь загасили самотужки.
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