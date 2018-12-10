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«Санта-Барбара» по-волинськи: родичка кляла жінку, аби у тої згоріла хата

«Санта-Барбара» по-волинськи: родичка кляла жінку, аби у тої згоріла хата
Волинянка стверджує, що родичка підпалила їй тин. Довелося викликати вогнеборців.

Про це пише Волинь-нова.

Жителька села Лобачівка Горохівського району нарікає на свою родичку. Мовляв, та підпалила її паркан, а потому ще й кляла, щоб згоріла хата.

Полум’я біля домогосподарства і справді палало. Виїхавши на місце події, рятівники встановили, що то горіла суха трава.

Мешканці будинку вогонь загасили самотужки.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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