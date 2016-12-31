У Луцьку орудує група кишенькових злодіїв: опублікували фото





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



"На території м. Луцька діє група кишенькових злодіїв, що найменше у складі 2-х жінок. Здійснюють крадіжки у громадському транспорті, магазинах, ринках, лікарнях та інших місцях значного скупчення людей", - йдеться у повідомлені.



Якщо комусь відома будь-яка інформація про цих осіб просять повідомити на лінію 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розшукують злодіїв, які обкрадають людей у багатолюдних місцях.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook."На території м. Луцька діє група кишенькових злодіїв, що найменше у складі 2-х жінок. Здійснюють крадіжки у громадському транспорті, магазинах, ринках, лікарнях та інших місцях значного скупчення людей", - йдеться у повідомлені.Якщо комусь відома будь-яка інформація про цих осіб просять повідомити на лінію 102.

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