У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 10:26
22 лютого приблизно о восьмій годині ранку на перехресті вулиць Соборної та проспекту Перемоги у Нововолинську сталась ДТП.
Зіткнулись бус «VOLKSWAGEN LT» та «Нyundai Santa Fe», - повідомляє Нововолинський інформаційний портал.
Хто не дотримався правил дорожнього руху поки невідомо, на місці аварії працює поліція.
Трьох постраждалих, серед яких пішохід, забрали до Нововолинської ЦМЛ.
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Зіткнулись бус «VOLKSWAGEN LT» та «Нyundai Santa Fe», - повідомляє Нововолинський інформаційний портал.
Хто не дотримався правил дорожнього руху поки невідомо, на місці аварії працює поліція.
Трьох постраждалих, серед яких пішохід, забрали до Нововолинської ЦМЛ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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