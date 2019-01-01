вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО

У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
22 лютого приблизно о восьмій годині ранку на перехресті вулиць Соборної та проспекту Перемоги у Нововолинську сталась ДТП.

Зіткнулись бус «VOLKSWAGEN LT» та «Нyundai Santa Fe», - повідомляє Нововолинський інформаційний портал.

Хто не дотримався правил дорожнього руху поки невідомо, на місці аварії працює поліція.

Трьох постраждалих, серед яких пішохід, забрали до Нововолинської ЦМЛ.



У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині біля Тараканівського форту загинув хлопець
Сьогодні, 10:38
«Це не проліски, це щорічний срач»: у Луцьку нарікають на загиджений двір
Сьогодні, 10:35
У місті на Волині зіткнулися бус і позашляховик, троє людей – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 10:26
У Луцьку орудує група кишенькових злодіїв: опублікували фото
Сьогодні, 10:19
«Санта-Барбара» по-волинськи: родичка кляла жінку, аби у тої згоріла хата
Сьогодні, 10:17
Схожі новини
Кривава трагедія під Луцьком: за кермом був п'яний екс-поліцейський. ВІДЕО Кривава трагедія під Луцьком: за кермом був п'яний екс-поліцейський. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
У страшній аварії під Луцьком загинула інженер «Волиньобленерго» У страшній аварії під Луцьком загинула інженер «Волиньобленерго»
Сьогодні, 11:08
На Волині лоб в лоб зіткнулися дві машини: деталі страшної аварії На Волині лоб в лоб зіткнулися дві машини: деталі страшної аварії
20 лютий, 10:49
На Волині – аварія: постраждалих забирали дві «швидких». ФОТО. ВІДЕО На Волині – аварія: постраждалих забирали дві «швидких». ФОТО. ВІДЕО
20 лютий, 08:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
MONATIK підкорить понад 20 країн своїм новим концертним шоу
Сьогодні, 11:35
 0
Медики розповіли про стан дитини, яка постраждала у страшній аварії під Луцьком
Сьогодні, 11:32
 0
Кривава трагедія під Луцьком: за кермом був п'яний екс-поліцейський. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
 0
Троневич вважає, що історичну пам’ятку на Кафедральній знищили активісти
Сьогодні, 11:13
 0
Сьогодні останній день пільгового періоду розмитнення «євроблях»
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8