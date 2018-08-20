«Це не проліски, це щорічний срач»: у Луцьку нарікають на загиджений двір
Сьогодні, 10:35
У Луцьку двір на проспекті Перемоги - всипаний сміттям.
Про це у Facebook написала журналістка Тетяна Грішина.
"Проспект Перемоги-початок Соборності. Це не проліски весняні, це щорічний срач. Країна, яку ми заслужили, починається з туалету та смітника", - йдеться у дописі.
В коментарях користувачі підтримали обурення дівчини.
Валерій Пельц: "І така картина по цілому місту... враження, що живуть одні дикуни".
Вова Чапай: "Такий гарний дворик, острів серед бетонних джунглів, нє бл..ь с.ки засруть, і ниють, і ниють. Де у нашому народі така звичка взялась?"
Вадим Курбан: "Вчора йшов по цьому, думав те саме. Прикро за цей бруд. Так, можна піти прибрати. Що далі? Кому ще потрібна чистота в місті?"
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Про це у Facebook написала журналістка Тетяна Грішина.
"Проспект Перемоги-початок Соборності. Це не проліски весняні, це щорічний срач. Країна, яку ми заслужили, починається з туалету та смітника", - йдеться у дописі.
В коментарях користувачі підтримали обурення дівчини.
Валерій Пельц: "І така картина по цілому місту... враження, що живуть одні дикуни".
Вова Чапай: "Такий гарний дворик, острів серед бетонних джунглів, нє бл..ь с.ки засруть, і ниють, і ниють. Де у нашому народі така звичка взялась?"
Вадим Курбан: "Вчора йшов по цьому, думав те саме. Прикро за цей бруд. Так, можна піти прибрати. Що далі? Кому ще потрібна чистота в місті?"
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Коментарі 1
Зате скверики роблять за 3 млн.
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