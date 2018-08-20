«Це не проліски, це щорічний срач»: у Луцьку нарікають на загиджений двір

У Луцьку двір на проспекті Перемоги - всипаний сміттям.Про це у Facebook написала журналістка"Проспект Перемоги-початок Соборності. Це не проліски весняні, це щорічний срач. Країна, яку ми заслужили, починається з туалету та смітника", - йдеться у дописі.В коментарях користувачі підтримали обурення дівчини."І така картина по цілому місту... враження, що живуть одні дикуни"."Такий гарний дворик, острів серед бетонних джунглів, нє бл..ь с.ки засруть, і ниють, і ниють. Де у нашому народі така звичка взялась?""Вчора йшов по цьому, думав те саме. Прикро за цей бруд. Так, можна піти прибрати. Що далі? Кому ще потрібна чистота в місті?"