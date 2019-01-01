На Рівненщині біля Тараканівського форту загинув хлопець





Інцидент трапився 21 лютого о пів на восьму годину вечора, на території Тараканівського форту, але не у самій споруді, - пише



21-річний рівнянин Олександр перебував там разом з двома друзями. Він впав майже у 15-метровий яр.



"Друзі витягнули потерпілого ще до приїзду туди рятувальників. Коли рятувальники перенесли хлопця до карети швидкої допомоги, лікарі констатували його смерть. Усі обставини нещасного випдку встановлюватимуть слідчі" , - повідомив Дмитро Мельник, речник ГУ ДСНС в Рівненській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному внаслідок нещасного випадку загинув молодий чоловік.Інцидент трапився 21 лютого о пів на восьму годину вечора, на території Тараканівського форту, але не у самій споруді, - пише Рівне вечірнє 21-річний рівнянин Олександр перебував там разом з двома друзями. Він впав майже у 15-метровий яр."Друзі витягнули потерпілого ще до приїзду туди рятувальників. Коли рятувальники перенесли хлопця до карети швидкої допомоги, лікарі констатували його смерть. Усі обставини нещасного випдку встановлюватимуть слідчі" , - повідомив, речник ГУ ДСНС в Рівненській області.

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