На Рівненщині біля Тараканівського форту загинув хлопець
Сьогодні, 10:38
У Рівному внаслідок нещасного випадку загинув молодий чоловік.
Інцидент трапився 21 лютого о пів на восьму годину вечора, на території Тараканівського форту, але не у самій споруді, - пише Рівне вечірнє.
21-річний рівнянин Олександр перебував там разом з двома друзями. Він впав майже у 15-метровий яр.
"Друзі витягнули потерпілого ще до приїзду туди рятувальників. Коли рятувальники перенесли хлопця до карети швидкої допомоги, лікарі констатували його смерть. Усі обставини нещасного випдку встановлюватимуть слідчі" , - повідомив Дмитро Мельник, речник ГУ ДСНС в Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 21 лютого о пів на восьму годину вечора, на території Тараканівського форту, але не у самій споруді, - пише Рівне вечірнє.
21-річний рівнянин Олександр перебував там разом з двома друзями. Він впав майже у 15-метровий яр.
"Друзі витягнули потерпілого ще до приїзду туди рятувальників. Коли рятувальники перенесли хлопця до карети швидкої допомоги, лікарі констатували його смерть. Усі обставини нещасного випдку встановлюватимуть слідчі" , - повідомив Дмитро Мельник, речник ГУ ДСНС в Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Тараканівський форт в Дубно.......
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 22-24 лютого
Сьогодні, 11:00
На Рівненщині біля Тараканівського форту загинув хлопець
Сьогодні, 10:38