Сьогодні останній день пільгового періоду розмитнення «євроблях»

22 лютого – в останній день дії пільгового режиму оподаткування транспортних засобів – всі відділи митного оформлення митниць ДФС працюватимуть в цілодобовому режимі.Ажіотажу на пунктах пропуску не має. Черги наразі відсутні, оформлення чекають 225 транспортних засобів, - інформує Волинська митниця ДФС.Хоча ще з 7 по 16 лютого в очікуванні безпосередньо у пункті пропуску знаходилося від 300 до 1 тис. автомобілів, перед пунктами пропуску на в’їзд в Україну – 1,5 – 3 тис. авто. Така ситуація спостерігалася, в першу чергу на Львівській та Волинській митницях ДФС.З початку дії пільгового періоду для розмитнення авто (25.11.2018) станом на 20 лютого 2019 року митницями ДФС оформили 204,7 тис. транспортних засобів. Відтак, сплатили майже 12,8 млрд грн.Із них 130,4 тис. – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх оформлення сплачено понад 8 млрд гривень.Із цієї кількості 112,5 тис. – це ті автомобілі, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили майже 957 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.