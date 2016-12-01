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Троневич вважає, що історичну пам’ятку на Кафедральній знищили активісти

Троневич вважає, що історичну пам’ятку на Кафедральній знищили активісти
Начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради
Петро Троневич вважає, що дії міських активістів та депутатів призвели до припинення будівельних робіт та руйнації історичної пам’ятки на вулиці Кафедральна, 13.

Про це йшлося на засіданні комісії «законності» у п’ятницю, 22 лютого.

До міської ради надійшло звернення депутата Луцькради Павла Данильчука щодо законності дій забудовника на вулиці Кафедральна, 13. Він зауважив, що забудовник бульдозером знищив верхній шар історичної пам’ятки. Аби вирішити проблему, у 2017 році Луцькрада зобов’язала орендаря за власний кошт провести археологічні дослідження, проте їх так і не завершили.

Натомість начальник відділ охорони культурної спадщини Петро Троневич зауважив, що у 2012 орендар отримав всі дозволи на роботи. Але через необґрунтовані, на його думку, протести міських активістів та окремих депутатів роботи припинялися, а відтак історична пам’ятка руйнувалася.

«Забудовник мав давно збудувати там будинок. Чому? Бо це передбачено генеральним планом. В нас же проводяться роботи, а громадські активісти та депутати перервали роботу. І рік за роком нічого не збудовано. 6-ти метрова яма – то вина депутатів міської ради і тих рішень, які приймалися», – зазначив Петро Троневич.

Також він додав, що у січні було кримінальне провадження і ухвалою суду від 2 січня 2018 року постановили накласти арешт на земельну ділянку. Проте вже 11 січня 2018 року суд задовольнив клопотання забудовника і дозволив продовжувати роботи.

Разом з тим, за словами правоохоронців, через суперечливі документи, наразі знову проводять слідчі дії щодо будівництва на Кафедральній, 13.

Голова комісії Микола Федік зауважив, що пам’ятка, яка має археологічну цінність руйнується. Тому міська рада повинна прикласти зусиль до вирішення ситуації, адже за кілька років зберігати буде нічого.

Відтак вирішили звернутися до Міністерства культури України щодо наявності всіх дозволів щодо ведення будівництва, а також до забудовника, аби той надав усі необхідні документи та дозволи на проведення робіт. Вважають також, що питання варто обговорити на обласному рівні.

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Теги: Петро Троневич, Кафедральна, 13, Луцьк
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