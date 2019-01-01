Кривава трагедія під Луцьком: за кермом був п'яний екс-поліцейський. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
За кермом автомобіля Mercedes-Benz, який ймовірно спричинив смертельну ДТП під Луцьком, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович. Зі слів свідків, чоловік був напідпитку і від проходження тесту на вміст алкоголю відмовився.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У страшній аварії під Луцьком загинула інженер «Волиньобленерго»
Про це Волинським новинам повідомив чоловік загиблої в ДТП жінки.
З його слів, його дружина з донькою рухались в таксі з Луцька у напрямку Ківерців. В селі Дачне біля підйому на міст водій зупинився, аби пропустити зустрічний автобус та виїхати на об’їзну.
В цей час в попутному напрямку рухався Єпіфанович за кермом Mercedes-Benz, який влетів в Chevrolet Aveo ззаду. Від удару таксі викинуло на зустрічну – просто на зустріч рейсовому автобусу.
Від удару водій таксі і пасажирка загинули, 9-річну доньку пасажирки госпіталізували в лікарню.
«Відразу після аварії Єпіфанович пересів на пасажирське сидіння і заявив, що «всі питання – до водія. Мав всі ознаки алкогольного сп’яніння але проходити тест на вміст алкоголю він навідріз відмовився, це зафіксовано на відео», - каже чоловік загиблої.
Факт відмови проходити медичне освідування зафіксували і медики, матеріали долучили до кримінальної справи. Зараз Єпіфанович перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Геннадій Єпіфанович працював в структурах правоохоронних органів, в липні 2016 року звільнився з посади начальника Управління карного розшуку УМВС України у волинській області. Одружений, має трьох дітей
Нагадаємо, в селі Дачне, що під Луцьком зіткнулись водій служби «Морячок Таксі», легковик та рейсовий автобус. В результаті аварії загинув водій таксі, його пасажирка. Травми отримала 9-річна донька пасажирки, її госпіталізували.
21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».
З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.
Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У страшній аварії під Луцьком загинула інженер «Волиньобленерго»
Про це Волинським новинам повідомив чоловік загиблої в ДТП жінки.
З його слів, його дружина з донькою рухались в таксі з Луцька у напрямку Ківерців. В селі Дачне біля підйому на міст водій зупинився, аби пропустити зустрічний автобус та виїхати на об’їзну.
В цей час в попутному напрямку рухався Єпіфанович за кермом Mercedes-Benz, який влетів в Chevrolet Aveo ззаду. Від удару таксі викинуло на зустрічну – просто на зустріч рейсовому автобусу.
Від удару водій таксі і пасажирка загинули, 9-річну доньку пасажирки госпіталізували в лікарню.
«Відразу після аварії Єпіфанович пересів на пасажирське сидіння і заявив, що «всі питання – до водія. Мав всі ознаки алкогольного сп’яніння але проходити тест на вміст алкоголю він навідріз відмовився, це зафіксовано на відео», - каже чоловік загиблої.
Факт відмови проходити медичне освідування зафіксували і медики, матеріали долучили до кримінальної справи. Зараз Єпіфанович перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Геннадій Єпіфанович працював в структурах правоохоронних органів, в липні 2016 року звільнився з посади начальника Управління карного розшуку УМВС України у волинській області. Одружений, має трьох дітей
Нагадаємо, в селі Дачне, що під Луцьком зіткнулись водій служби «Морячок Таксі», легковик та рейсовий автобус. В результаті аварії загинув водій таксі, його пасажирка. Травми отримала 9-річна донька пасажирки, її госпіталізували.
21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».
З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.
Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
MONATIK підкорить понад 20 країн своїм новим концертним шоу
Сьогодні, 11:35
Кривава трагедія під Луцьком: за кермом був п'яний екс-поліцейський. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
Сьогодні останній день пільгового періоду розмитнення «євроблях»
Сьогодні, 11:10