MONATIK підкорить понад 20 країн своїм новим концертним шоу

Мультиартист, який народився на Волині, вирушає в світове турне з концертною програмою Love It Rhythm.Тренер Голосу країни-9 і автор найкращих танцювальних хітів MONATIK вирушає у світове турне зі своєю новою концертною програмою Love It Rhythm, - повідомили у прес-службі 1+1.З довгоочікуваними шоу артист відвідає понад 20 країн, серед яких США і Канада, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Австрія, Данія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Туреччина, Казахстан, Україна і багато інших.Центральною точкою світового турне стане Stadium Show Love It Ритм, яке відбудеться 1 червня 2019 року в Києві на НСК Олімпійський. До MONATIK такий масштабний майданчик на київському стадіоні збирали лише зірки світового рівня Madonna, Depeche Mode, Imagine Dragons, а серед українських артистів легендарний гурт Океан Ельзи.Світовий тур MONATIK — нова планка в творчій кар'єрі артиста. У межах Love It Rhythm збільшується не лише кількість міст і країн, які відвідає співак, але і місткість концертних майданчиків для того, щоб ще більше шанувальників змогли відвідати концерти.Більш докладну інформацію про концерти шанувальники артиста можуть знайти на офіційному сайті monatik.com.Нагадаємо також, що зі своєю попередньою концертною програмою Vitamin D мультіартіст вже відвідав усі куточки України. Фірмову музично-танцювальну терапію від MONATIK отримали в Америці, Німеччині, Казахстані, Польщі, Білорусі, Еміратах, Єгипті, Іспанії і Франції, де в артиста вже давно багато шанувальників.Тур MONATIK в США і Канаді став справжньою подією для шанувальників артиста. Зі своєю концертною програмою MONATIK відвідав 7 міст, в кожному з яких був оголошений SOLD OUT задовго до початку концерту.Шоу Vitamin D, презентація якого відбулася в жовтні 2017 року київському Палаці спорту, визнано Найкращим концертним шоу за версією професійної музичної премії YUNA, а також телевізійної премії Телетріумф.