Медики розповіли про стан дитини, яка постраждала у страшній аварії під Луцьком
Сьогодні, 11:32
У смертельній аварії під Луцьком загинув водій таксі, його пасажирка. А травми отримала 9-річна донька пасажирки, її госпіталізували. Тож медики розповіли, у якому стані наразі перебуває дитина.
Як повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської Андрій Абрамов її дочка перебуває у стабільному стані в дитячій обласній лікарні - пишуть Волинські Новини.
З його слів, у дівчинки закрита черепно-мозкова травма, струс мозку та забій легень, у неї стабільний стан, її життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, жінка разом з дочкою перебували у таксі служби «Морячок Таксі», коли воно зіткнулося з легковиком та рейсовим автобусом. В результаті аварії загинув водій таксі та Софія Швець. Травми отримала її 9-річна донька, її госпіталізували.
Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович.
Нагадаємо, 21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».
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Як повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської Андрій Абрамов її дочка перебуває у стабільному стані в дитячій обласній лікарні - пишуть Волинські Новини.
З його слів, у дівчинки закрита черепно-мозкова травма, струс мозку та забій легень, у неї стабільний стан, її життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, жінка разом з дочкою перебували у таксі служби «Морячок Таксі», коли воно зіткнулося з легковиком та рейсовим автобусом. В результаті аварії загинув водій таксі та Софія Швець. Травми отримала її 9-річна донька, її госпіталізували.
Як стало відомо пізніше, за кермом автомобіля Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП, перебував екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович.
Нагадаємо, 21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».
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