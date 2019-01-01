У Луцьку зловили банду чоловіків, які викрадали автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:44
У Луцьку поліцейські викрили групу автокрадіїв.
Правоохоронці встановили причетність 29-річного та 20-річного жителів Луцького району та 28-річного мешканця обласного центру до вчинення незаконних заволодінь автотранспортом, - інформує ГУНП у Волинській області.
У ході розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, поліцейські встановили, що з початку року на території міста зловмисники скоїли чотири незаконних заволодіння транспортними засобами.
Окрім цього, правопорушники викрали, ще один легковик, який знаходився в неробочому стані. Частину автомобілів вони продали, частину – здали на брухт.
«Крадіжки скоювали за допомогою буксирування. Для здійснення своїх злочинних дій вони використовували автомобіль «Audi A6». Його та ще три незаконно здобутих транспортних засобів правоохоронці вилучили. Волинянам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої. Досудові розслідування тривають.
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Правоохоронці встановили причетність 29-річного та 20-річного жителів Луцького району та 28-річного мешканця обласного центру до вчинення незаконних заволодінь автотранспортом, - інформує ГУНП у Волинській області.
У ході розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, поліцейські встановили, що з початку року на території міста зловмисники скоїли чотири незаконних заволодіння транспортними засобами.
Окрім цього, правопорушники викрали, ще один легковик, який знаходився в неробочому стані. Частину автомобілів вони продали, частину – здали на брухт.
«Крадіжки скоювали за допомогою буксирування. Для здійснення своїх злочинних дій вони використовували автомобіль «Audi A6». Його та ще три незаконно здобутих транспортних засобів правоохоронці вилучили. Волинянам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої. Досудові розслідування тривають.
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Коментарі 1
Шпига отото банду зловив. Хлопців силюків, які корчі стягували по 100$ на брухт. А чогож не зловить тих, що по Луцьку крадуть елітні авто кожного тижня. Чого не показує таку статистику краж вато. Де ця статистика? Ще й пермію за силюків випише собі. Герой.
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