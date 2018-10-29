Район на Волині потерпає він пожеж





Про це пише



21 лютого ввечері по всій території району небо було яскравим від вогню. Наскільки відомо редакції, горіла суха трава біля Рудки, Деревка, Гірок та інших сіл. Швидкому поширенню вогню сприяв і великий вітер.



Як повідомили у районній службі порятунку, до них цими днями викликів щодо горіння сухої трави не надходило. Але пожежники вкотре звертаються до жителів району із великим проханням не наносити таку шкоду природі. Адже вогонь швидко може перекинутися на великі території, ліси. І тоді його погасити буде украй важко.



"Крім того, такі пожежі наносять неабияку шкоду екології. Ось тільки про це чомусь забувають наші краяни, котрі щороку поспішають ранньою весною палити траву. А опісля самі ж шукають винних, коли вогонь наробить шкоди", - пише видання.

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