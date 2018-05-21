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Лучан закликають не встановлювати огорожі на могилах, бо це захаращує цвинтар. ВІДЕО

Лучан закликають не встановлювати огорожі на могилах, бо це захаращує цвинтар. ВІДЕО
У Луцьку почали розчищати цвинтарі від аварійних дерев і тих, що самі насіялися. На цю справу з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень. Удвічі більше, ніж торік.

Луцькі комунальники уже давно б почистили кладовища, але кажуть, що їм зрізати дерева заважають огорожі, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Тож збираються ініціювати на рівні міста заборону встановлення огорожі навколо могил.

Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування опікується п’ятьма цвинтарями: в селі Гаразджа. А також на вулицях: Володимирській, Потебні, Рівненській та Чернишевського.

Лише кладовище у Гаразджі офіційно є діючим. Решта – старі, напівзакриті. Там ховають лише на місцях, які люди зайняли раніше. Саме ці ділянки переважно і захаращені. Директор спецкомбінату каже, що більшість дерев, до яких можуть дістатися, зріжуть.

Тож усіх просять зазделегідь до Великодніх свят прибрати могили рідних.

Деталі - у сюжеті:



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Теги: цвинтар, могили, Луцьк
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