Як живеться у «Струмочку»: хто хазяйнує та як стежить за порядком у котеджному містечку*
Сьогодні, 12:50
Житловий комплекс «Струмочок» – буквально за кілька кілометрів від Луцька, у селі Струмівка. 30 таунхаусів, 10 котеджів – ціле сучасне містечко. А відтак – і клопоти: траву покосити, сніг розчистити, сміття вивезти, за безпекою дивитися…
Аби був порядок, мешканці об’єдналися в кооператив. Створили його з ініціативи забудовника ще 1 січня 2017 року – як тільки почали заселятись перші мешканці, - пише Перший.
«Перший» і Будівельна компанія «Інвестор» розповідають, яким чином влаштована робота цього кооперативу, як жителі дають собі раду у побутових питаннях та скільки коштує утримання житла у «Струмочку».
Екскурсію проводить голова кооперативу Надія Антонюк. Об’єднання співвласників «Струмочка» вона очолює вже два роки – з того часу, коли більшість мешканців ще не переїхала у нове житло, а будівельники завершували роботи.
Голова кооперативу «Струмочок» Надія Антонюк
Жінка опікується житловим комплексом, в якому мешкає 40 родин
Папери – левова частка роботи, хоча більшість часу вона проводить «в полі»
Окрім пункту охорони, тут є ще й дзеркала для огляду
Велике господарство
На в’їзді до житлового комплексу – пункт охорони, є свій дитячий майданчик, скважина та насосна станція. Усім цим опікується кооператив. Окрім цього, потрібно подбати про прибирання, вивіз сміття, розчистку снігу, озеленення та вуличне освітлення.
«Турбот значно більше, ніж у звичайному міському ОСББ. Вихідних немає, бо кожен знає, де я живу, кожен має мій номер телефону, тому працювати доводиться багато», - зізнається Надія Антонюк.
Для вивозу сміття, розчистки снігу, обслуговування свердловини, насосної станції та охорони кооператив укладає договори з підприємствами. Зокрема сміття тут забирає комунальне підприємство «Луцькспецкомунтранс».
«У нас все продумано. Якщо не дай Боже, щось трапиться вночі, знаємо кого викликати, щоб відремонтували», - пояснює голова кооперативу.
А от з озелененням та доглядом за дитячим майданчиком тут справляються власними силами.
«Скільки ми тут всього вже посадили. Он туї в різних місцях, а ще ж треба дерева підлити, підживити, траву покосити», - розповідає жінка.
Мешканці приділяють багато уваги озелененню
Сміття тут вивозить підприємство «Луцькспецкомунтранс»
Каналізаційно-насосна станція захована під землею
У «Струмочку» є свій дитячий майданчик
В кооперативі неактивних мешканців немає
Попри те, що у комплексі живе 40 родин, Надія Антонюк каже, спільну мову тут знаходять швидко. Збори членів кооперативу відбуваються двічі на рік. Там звітуються про витрати і надходження, говорять про плани. Термінові питання може вирішувати правління кооперативу, однак мешканці про це знають – за усіма подіями можуть стежити в групі у Вайбері.
«Нема таких, що ігнорують роботу кооперативу, все завжди обговорюємо разом – зв’язок у нас постійний. Люди дуже дружно живуть. Може, це залежить і від забудовника. Він нас не кинув сам на сам з проблемами. Андрій Разумовський (директор будівельної компанії «Інвестор», – ред.) сам тут мешкає і завжди допоможе, як щось треба, підкаже, де шукати ту чи іншу техніку. Навіть он фарбу для дитячого майданчика нам дали, а ми вже пофарбували», - каже Надія Антонюк.
На зборах звітуються про усі витрати і надходження
Життя у заміському будинку дешевше, ніж у квартирі
Голова кооперативу «Струмочок» спростовує поширений міф – життя за містом у власному будинку дорожче, ніж у міській квартирі. У «Струмочку» це правило не працює. Більше того – утримання будинків у цьому житловому комплексі може бути дешевшим, ніж міських квартир у багатоповерхівках.
Кожна родина щомісяця тут платить 650 гривень внеску. Це і плата за охорону, і за вивіз сміття, обслуговування насосної станції, скважини, зарплата двірника і керівника кооперативу. Залишається оплата за електроенергію та газ. Минулого місяця родина Надії Антонюк, яка живе у таунхаусі, заплатила за електроенергію близько 300 гривень та 1800 гривень за газ.
«Всього – 2,7 тисячі гривень за 130 квадратних метрів житла. Мої знайомі, які живуть у вдвічі менших міських квартирах, платять більше. У нас будинки добре утеплені, тому й використання газу невелике», - пояснює жінка.
Утримання такого таунхаусу дешевше, ніж квартири
«А життя ж тут зовсім не таке, як у місті. У кожного – своя територія. Дуже хороші сусіди, нікого не чути. В квартирі ти виходиш за двері і бачиш страшний під’їзд, а тут – краса і чисте повітря», - додає вона.
Наразі мешканці чекають, поки по сусідству збудують другий ЖК «Струмочок». Там повинен бути великий сквер, більший дитячий майданчик та спортивний стадіон, який зробить тутешніх жителів повністю незалежними від міста.
Текст: Віта Сахнік
Фото: Ірина Кабанова
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Аби був порядок, мешканці об’єдналися в кооператив. Створили його з ініціативи забудовника ще 1 січня 2017 року – як тільки почали заселятись перші мешканці, - пише Перший.
«Перший» і Будівельна компанія «Інвестор» розповідають, яким чином влаштована робота цього кооперативу, як жителі дають собі раду у побутових питаннях та скільки коштує утримання житла у «Струмочку».
Екскурсію проводить голова кооперативу Надія Антонюк. Об’єднання співвласників «Струмочка» вона очолює вже два роки – з того часу, коли більшість мешканців ще не переїхала у нове житло, а будівельники завершували роботи.
Голова кооперативу «Струмочок» Надія Антонюк
Жінка опікується житловим комплексом, в якому мешкає 40 родин
Папери – левова частка роботи, хоча більшість часу вона проводить «в полі»
Окрім пункту охорони, тут є ще й дзеркала для огляду
Велике господарство
На в’їзді до житлового комплексу – пункт охорони, є свій дитячий майданчик, скважина та насосна станція. Усім цим опікується кооператив. Окрім цього, потрібно подбати про прибирання, вивіз сміття, розчистку снігу, озеленення та вуличне освітлення.
«Турбот значно більше, ніж у звичайному міському ОСББ. Вихідних немає, бо кожен знає, де я живу, кожен має мій номер телефону, тому працювати доводиться багато», - зізнається Надія Антонюк.
Для вивозу сміття, розчистки снігу, обслуговування свердловини, насосної станції та охорони кооператив укладає договори з підприємствами. Зокрема сміття тут забирає комунальне підприємство «Луцькспецкомунтранс».
«У нас все продумано. Якщо не дай Боже, щось трапиться вночі, знаємо кого викликати, щоб відремонтували», - пояснює голова кооперативу.
А от з озелененням та доглядом за дитячим майданчиком тут справляються власними силами.
«Скільки ми тут всього вже посадили. Он туї в різних місцях, а ще ж треба дерева підлити, підживити, траву покосити», - розповідає жінка.
Мешканці приділяють багато уваги озелененню
Сміття тут вивозить підприємство «Луцькспецкомунтранс»
Каналізаційно-насосна станція захована під землею
У «Струмочку» є свій дитячий майданчик
В кооперативі неактивних мешканців немає
Попри те, що у комплексі живе 40 родин, Надія Антонюк каже, спільну мову тут знаходять швидко. Збори членів кооперативу відбуваються двічі на рік. Там звітуються про витрати і надходження, говорять про плани. Термінові питання може вирішувати правління кооперативу, однак мешканці про це знають – за усіма подіями можуть стежити в групі у Вайбері.
«Нема таких, що ігнорують роботу кооперативу, все завжди обговорюємо разом – зв’язок у нас постійний. Люди дуже дружно живуть. Може, це залежить і від забудовника. Він нас не кинув сам на сам з проблемами. Андрій Разумовський (директор будівельної компанії «Інвестор», – ред.) сам тут мешкає і завжди допоможе, як щось треба, підкаже, де шукати ту чи іншу техніку. Навіть он фарбу для дитячого майданчика нам дали, а ми вже пофарбували», - каже Надія Антонюк.
На зборах звітуються про усі витрати і надходження
Життя у заміському будинку дешевше, ніж у квартирі
Голова кооперативу «Струмочок» спростовує поширений міф – життя за містом у власному будинку дорожче, ніж у міській квартирі. У «Струмочку» це правило не працює. Більше того – утримання будинків у цьому житловому комплексі може бути дешевшим, ніж міських квартир у багатоповерхівках.
Кожна родина щомісяця тут платить 650 гривень внеску. Це і плата за охорону, і за вивіз сміття, обслуговування насосної станції, скважини, зарплата двірника і керівника кооперативу. Залишається оплата за електроенергію та газ. Минулого місяця родина Надії Антонюк, яка живе у таунхаусі, заплатила за електроенергію близько 300 гривень та 1800 гривень за газ.
«Всього – 2,7 тисячі гривень за 130 квадратних метрів житла. Мої знайомі, які живуть у вдвічі менших міських квартирах, платять більше. У нас будинки добре утеплені, тому й використання газу невелике», - пояснює жінка.
Утримання такого таунхаусу дешевше, ніж квартири
«А життя ж тут зовсім не таке, як у місті. У кожного – своя територія. Дуже хороші сусіди, нікого не чути. В квартирі ти виходиш за двері і бачиш страшний під’їзд, а тут – краса і чисте повітря», - додає вона.
Наразі мешканці чекають, поки по сусідству збудують другий ЖК «Струмочок». Там повинен бути великий сквер, більший дитячий майданчик та спортивний стадіон, який зробить тутешніх жителів повністю незалежними від міста.
Текст: Віта Сахнік
Фото: Ірина Кабанова
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