Екс-керівниця «Проліска» подала до суду на Волиньраду

Валентина Касарда подала до суду на Волинську обласну раду.



Два судових засідання відбудуться у Маневицькому районному суді 25 лютого та ще одне судове засідання заплановане на 6 березня у Луцькому міськрайонному суді, - пише



Депутатка Касарда вимагає скасувати розпорядження про її звільнення та поновити її на посаді директора "Проліску".



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Разом із цим, вона просить визнати протиправним рішення конкурсної комісії щодо визначення переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора КП "Санаторію матері і дитини Пролісок" Оксани Бугайчук.



Нагадаємо, що загалом на посаду директора подавалося семеро осіб, серед них і екс-очільниця оздоровниці Валентина Касарда. Однак комісія рекомендувала укласти контракт на посаду директора санаторію з Оксаною Бугайчук. До слова, документи свідчать, що вона пов’язана із депутатом Волинської обласної ради Ігорем Лехом, який входить до конкурсної комісії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. подала до суду на Волинську обласну раду.Два судових засідання відбудуться у Маневицькому районному суді 25 лютого та ще одне судове засідання заплановане на 6 березня у Луцькому міськрайонному суді, - пише Конкурент Депутатка Касарда вимагає скасувати розпорядження про її звільнення та поновити її на посаді директора "Проліску".Разом із цим, вона просить визнати протиправним рішення конкурсної комісії щодо визначення переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора КП "Санаторію матері і дитини Пролісок"Нагадаємо, що загалом на посаду директора подавалося семеро осіб, серед них і екс-очільниця оздоровниці Валентина Касарда. Однак комісія рекомендувала укласти контракт на посаду директора санаторію з Оксаною Бугайчук. До слова, документи свідчать, що вона пов’язана із депутатом Волинської обласної ради, який входить до конкурсної комісії.

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