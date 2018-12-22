Екс-керівниця «Проліска» подала до суду на Волиньраду
Сьогодні, 17:08
Валентина Касарда подала до суду на Волинську обласну раду.
Два судових засідання відбудуться у Маневицькому районному суді 25 лютого та ще одне судове засідання заплановане на 6 березня у Луцькому міськрайонному суді, - пише Конкурент.
Депутатка Касарда вимагає скасувати розпорядження про її звільнення та поновити її на посаді директора "Проліску".
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Разом із цим, вона просить визнати протиправним рішення конкурсної комісії щодо визначення переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора КП "Санаторію матері і дитини Пролісок" Оксани Бугайчук.
Нагадаємо, що загалом на посаду директора подавалося семеро осіб, серед них і екс-очільниця оздоровниці Валентина Касарда. Однак комісія рекомендувала укласти контракт на посаду директора санаторію з Оксаною Бугайчук. До слова, документи свідчать, що вона пов’язана із депутатом Волинської обласної ради Ігорем Лехом, який входить до конкурсної комісії.
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Два судових засідання відбудуться у Маневицькому районному суді 25 лютого та ще одне судове засідання заплановане на 6 березня у Луцькому міськрайонному суді, - пише Конкурент.
Депутатка Касарда вимагає скасувати розпорядження про її звільнення та поновити її на посаді директора "Проліску".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Підтримуємо Касарду»: колектив волинського «Проліска» – проти нової директорки
Разом із цим, вона просить визнати протиправним рішення конкурсної комісії щодо визначення переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора КП "Санаторію матері і дитини Пролісок" Оксани Бугайчук.
Нагадаємо, що загалом на посаду директора подавалося семеро осіб, серед них і екс-очільниця оздоровниці Валентина Касарда. Однак комісія рекомендувала укласти контракт на посаду директора санаторію з Оксаною Бугайчук. До слова, документи свідчать, що вона пов’язана із депутатом Волинської обласної ради Ігорем Лехом, який входить до конкурсної комісії.
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Коментарі 1
Правильно зробила,бо Укроп розтавляє на посади тільки своїх,красти ж то треба
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