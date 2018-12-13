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На Україну сунуть морози до 18 градусів

На Україну сунуть морози до 18 градусів
В Україні на вихідних, 23-24 лютого, температура повітря знизиться місцями до 18 градусів морозу.

Про це інформує прес-служба ДСНС України з посиланням на УкрГідрометцентр.

Так, 22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях буде йти сніг. А в Карпатах значний сніг. Зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу;

"23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу.


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Теги: погода, прогноз, мороз
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