На Україну сунуть морози до 18 градусів





Про це інформує прес-служба ДСНС України з посиланням на УкрГідрометцентр.



Так, 22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях буде йти сніг. А в Карпатах значний сніг. Зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу;



"23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на вихідних, 23-24 лютого, температура повітря знизиться місцями до 18 градусів морозу.Про це інформує прес-служба ДСНС України з посиланням на УкрГідрометцентр.Так, 22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях буде йти сніг. А в Карпатах значний сніг. Зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу;"23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу.

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