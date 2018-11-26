На трасі Доманове-Ковель зіткнулись три автівки: постраждав 18-річний хлопець





Автопригода сталися сьогодні, 22 лютого, - інформує ГУНП у Рівненській області.



Унаслідок ДТП постраждав 18-річний житель села Тараканів. Його каретою «швидкої» доставили до медзакладу, де встановлюється його стан.



Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути вкрай обережними на дорозі через ускладнення погодних умов.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» у селі Іваннє зіткнулося три автомобілі: Renault Kangoo, Opel Vivaro та MAN.Автопригода сталися сьогодні, 22 лютого, - інформує ГУНП у Рівненській області.Унаслідок ДТП постраждав 18-річний житель села Тараканів. Його каретою «швидкої» доставили до медзакладу, де встановлюється його стан.Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути вкрай обережними на дорозі через ускладнення погодних умов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію