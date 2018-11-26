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На трасі Доманове-Ковель зіткнулись три автівки: постраждав 18-річний хлопець

На трасі Доманове-Ковель зіткнулись три автівки: постраждав 18-річний хлопець
На трасі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» у селі Іваннє зіткнулося три автомобілі: Renault Kangoo, Opel Vivaro та MAN.

Автопригода сталися сьогодні, 22 лютого, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Унаслідок ДТП постраждав 18-річний житель села Тараканів. Його каретою «швидкої» доставили до медзакладу, де встановлюється його стан.

Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути вкрай обережними на дорозі через ускладнення погодних умов.




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Теги: аварія, Рівненщина
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