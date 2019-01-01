«Квіткова» мафія на Волині: просять не купувати у бабусь первоцвіти

На Волині щороку з середини лютого до кінця травня триває масова торгівля рідкісними видами первоцвітів.Перші букетики ранньоквітучих рослн уже з’явилися на стихійних ринках Волині, а справжній «квітковий бум» очікують напередодні весняних святкових днів, - інформує управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації.Саме у цей період обсяги незаконної торгівлі набувають найбільших показників. Як наслідок – навколо міст в природному середовищі ви вже не знайдете жодних первоцвітів.З метою охорони ранньоквітучих реліктових і зникаючих рослин, а також рослин, занесених до Червоної книги України, та попередження правопорушень у цій галузі на території області щорічно запроваджується проведення операції «Первоцвіт».В рамках проведення цієї природоохоронної акції однією з основних її складових є пропоганда відмови від купівлі первоцвітів. Окрім того, торгівля первоцвітами (як продаж, так і купівля) є порушеннями законів України «Про Червону книгу України», «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього середовища України» та інших.Основною причиною безкарності торгівлі первоцвітами є те, що серед населення побутує думка, що первоцвіти продають бідні бабусі, які щойно назбирали ці квіти в лісі. Насправді ж це не так. У наших містах діє справжня «квіткова» мафія, яка має своїх виконавців, охоронців, збирачів та перевізників.І насамкінець, торгівля первоцвітами – це, перш за все, торгівля, яка заохочується виключно попитом. Тому важливим кроком у збереженні рідкісних видів рослин є відмова від їх купівлі.Зокрема, за незаконне придбання та збут квітів з Червоної книги України передбачено штраф від 510 до 1700 грн з конфіскацією рослин.Окрім того, за один екземпляр незаконно добутої рослини передбачена відповідна компенсація за її знищення:- підсніжники – від 49 до 62 грн;- черемша (цибуля ведмежа) – 62 грн,- шафрани (крокуси), сон трава – від 37 до 62 грн у залежності від виду.