На ток-шоу лікар Валіхновський розказав, як врятувати дівчину з вухом на щоці. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
Дівчинка-акула народилася з вухом на щоці. Про те, хто винен у її рідкісній хворобі розбиралися на ток-шоу "Говорить Україна".
Передача вийшла на екрани 20 лютого.
"Олена – справжня дівчина – загадка! Коли вона розвертається до людей обличчям, всі жахаються. Верхні зуби Олени ростуть у два ряди! А одне вухо росте просто на щоці. Через що дівчина отримала таке загадкове обличчя? До чого тут магія та чаклунство? Сьогодні родина Олени збереться у студії, аби розібратися, хто винен в її дивній недузі? Та чи наважиться Олена відкрити нам своє обличчя?" - написали автори шоу.
Зазначимо, серед експертів був і відомий пластичний хірург з Волині Ростислав Валіхновський.
Він зазначив, що сучасна хірургія дозволить покращити функцію і естетику, і самооцінку дівчини.
"Це не одна операція точно, це арсенал, багатоетапне оперативне втручання. Як правило такий комплекс хірургічних втручань триває до одного року", - -зазначив лікар.
На Олену чекає ендопротезування скронево-щелепного суглобу, а також вирощування нової вушної раковини.
"Будемо використовувати реберний хрящ, пересаджувати його під шкіру у верхню кінцівку і потім це вирощене вухо будемо переміщати до голови", - каже Валіхновський.
Такий комплекс операцій, за словами лікаря, вартуватиме понад 30 тисяч доларів.
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Передача вийшла на екрани 20 лютого.
"Олена – справжня дівчина – загадка! Коли вона розвертається до людей обличчям, всі жахаються. Верхні зуби Олени ростуть у два ряди! А одне вухо росте просто на щоці. Через що дівчина отримала таке загадкове обличчя? До чого тут магія та чаклунство? Сьогодні родина Олени збереться у студії, аби розібратися, хто винен в її дивній недузі? Та чи наважиться Олена відкрити нам своє обличчя?" - написали автори шоу.
Зазначимо, серед експертів був і відомий пластичний хірург з Волині Ростислав Валіхновський.
Він зазначив, що сучасна хірургія дозволить покращити функцію і естетику, і самооцінку дівчини.
"Це не одна операція точно, це арсенал, багатоетапне оперативне втручання. Як правило такий комплекс хірургічних втручань триває до одного року", - -зазначив лікар.
На Олену чекає ендопротезування скронево-щелепного суглобу, а також вирощування нової вушної раковини.
"Будемо використовувати реберний хрящ, пересаджувати його під шкіру у верхню кінцівку і потім це вирощене вухо будемо переміщати до голови", - каже Валіхновський.
Такий комплекс операцій, за словами лікаря, вартуватиме понад 30 тисяч доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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