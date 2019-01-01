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На ток-шоу лікар Валіхновський розказав, як врятувати дівчину з вухом на щоці. ВІДЕО

На ток-шоу лікар Валіхновський розказав, як врятувати дівчину з вухом на щоці. ВІДЕО
Дівчинка-акула народилася з вухом на щоці. Про те, хто винен у її рідкісній хворобі розбиралися на ток-шоу "Говорить Україна".

Передача вийшла на екрани 20 лютого.

"Олена – справжня дівчина – загадка! Коли вона розвертається до людей обличчям, всі жахаються. Верхні зуби Олени ростуть у два ряди! А одне вухо росте просто на щоці. Через що дівчина отримала таке загадкове обличчя? До чого тут магія та чаклунство? Сьогодні родина Олени збереться у студії, аби розібратися, хто винен в її дивній недузі? Та чи наважиться Олена відкрити нам своє обличчя?" - написали автори шоу.

Зазначимо, серед експертів був і відомий пластичний хірург з Волині Ростислав Валіхновський.

Він зазначив, що сучасна хірургія дозволить покращити функцію і естетику, і самооцінку дівчини.

"Це не одна операція точно, це арсенал, багатоетапне оперативне втручання. Як правило такий комплекс хірургічних втручань триває до одного року", - -зазначив лікар.

На Олену чекає ендопротезування скронево-щелепного суглобу, а також вирощування нової вушної раковини.

"Будемо використовувати реберний хрящ, пересаджувати його під шкіру у верхню кінцівку і потім це вирощене вухо будемо переміщати до голови", - каже Валіхновський.

Такий комплекс операцій, за словами лікаря, вартуватиме понад 30 тисяч доларів.


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Теги: лікар Валіхновський, хірургія, Волинь
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